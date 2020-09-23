ОПЗЖ выдвинула Ильюка в мэры Николаева

Артем Ильюк дважды был народным депутатом-мажоритарием – в Раде VII и VIII созывов.

Городская партийная организация "Оппозиционной платформы – За жизнь" выдвинула кандидатом в мэры Николаева экс-нардепа Артема Ильюка, сообщает сайт "НикВести" со ссылкой на заявление пресс-службы партийной организации.

"Мои цели очень просты. У меня нет "будок", нет земель и фирм, работающих с бюджетом. Это принципиальная позиция, отличающая меня от многих, кто сегодня заявляет, что хочет быть кандидатом в мэры. Поэтому мне очень легко идти в люди, заходить во дворы и отвечать за свои поступки. Естественно, есть те, кто сегодня хотят любыми способами меня "сбить". Такого давления я не испытывал никогда, даже находясь в парламенте в оппозиции. Но я стойкий парень, я не сверну со своей улицы, это мой родной город и я буду защищать своих избирателей. Я смету эти "будко-булочные" группы в горсовете, которые совсем не думают о городе. Я буду добиваться качественного ремонта дорог, строительства детских садов, развития медицины, внедрения надбавок для врачей и учителей. Я хочу, чтоб город был безопасным, красивым, уютным и чистым. И сделаю все возможное, в рамках того бюджета, который есть у Николаева. И не дай бог кто-то посмеет "засунуть" в бюджет руку, он будет иметь очень бледный вид", – заявил Ильюк.

Также ОПЗЖ утвердила список кандидатов в депутаты Николаевского городского совета и программу партии на местные выборы.

Ильюк дважды был народным депутатом: в Раде VII и VIII созыва, оба раза он был избран по мажоритарному округу №128 в Николаевской области. Политику 41 год, он родился в Николаеве, имеет кораблестроительное и экономическое образование.