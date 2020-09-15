Появилась информация, что Голубов может пойти в мэры Одессы от ОПЗЖ, он может попасть во второй тур – политолог

Персональный рейтинг бывшего нардепа Дмитрия Голубова в Одессе и вероятная поддержка "Оппозиционной платформы – За жизнь" могут обеспечить ему высокие результаты на выборах мэра, считает заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.

Бывший народный депутат Дмитрий Голубов имеет шансы на попадание во второй тур в случае, если будет баллотироваться в мэры Одессы. Такое мнение в Facebook выразил заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.

"В СМИ пошла информация, что одним из фаворитов на выдвижение от "Оппозиционной платформы – За жизнь" на мэра Одессы является Дмитрий Голубов. Голубов известен одесситам, более того баллотировался в Верховную Раду от самого крупного Суворовского района (треть города), где набрал 41%, что является серьезной заявкой на успех. Можно утверждать, что персональный рейтинг Голубова плюс поддержка ОПЗЖ по Одессе – это как минимум попадание во второй тур, а там на фоне его неконфликтного реноме в городе можно объединить политические и бизнес элиты, с которыми побил горшки [нынешний мэр Геннадий] Труханов", – заявил Молчанов.

Согласно опросу, проведенному в период с 27 августа по 8 сентября 2020 года Киевским международным институтом социологии среди жителей Одессы, ОПЖЗ в рейтинге партий на выборах в горсовет занимает второе место с результатом в 17% поддержки среди тех, кто определился с выбором. На первом – партия действующего мэра "Доверяй делам" (61% среди тех, кто определился с выбором).

"Соответственно [ОПЗЖ] и будет оппонировать Труханову на этих выборах", – добавил Молчанов.

За кандидата от "Слуги народа", юмориста Олега Филимонова готовы голосовать, согласно этому опросу 5,5% избирателей, которые определились с выбором.

"Кандидатура Филимонова явно не выдерживает критики, его роль в кампании сводится к тому, чтобы обозначить участие "Слуги народа", и успешно слить выборы под Труханова", – считает политолог.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.