Труханов опережает Филимонова в рейтинге кандидатов на должность мэра Одессы – соцопрос

Если бы местные выборы в Украине проходили сейчас, победу в борьбе за должность городского головы Одессы одержал бы действующий мэр Геннадий Труханов (партия "Доверяй делам"), на втором месте рейтинга предпочтений избирателей – Вадим Рабинович (партия "Оппозиционный блок – За жизнь"). Таковы данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

КМИС опубликовал рейтинг кандидатов на должность городского головы Одессы по состоянию на начало сентября

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Городской голова Одессы Геннадий Труханов по рейтингу опережает претендующего на эту должность актера, телеведущего, шоумена, участника команды КВН "Одесские джентльмены" Олега Филимонова (партия "Слуга народа"). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 27 августа по 8 сентября 2020 года Киевским международным институтом социологии среди жителей этого города. Политические предпочтения респондентов на начало сентября были следующими: – Геннадий Труханов ("Доверяй делам") – 61%; – Вадим Рабинович ("Оппозиционный блок – За жизнь") – 8%; – Олег Филимонов ("Слуга народа") – 5,5%; – Эдуард Гурвиц (самовыдвиженец) – 4,9%; – Дмитрий Голубов (самовыдвиженец) – 4,8%; – Михаил Саакашвили ("Рух нових сил") – 4,8%; – Сергей Кивалов (Украинская морская партия) – 4,4%. 31 августа стало известно, что Филимонова выдвинули кандидатом в мэры Одессы от партии "Слуга народа". Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.