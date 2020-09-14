Фесенко: Поддержка Голубова в качестве оппонента – стратегическая часть кампании действующего мэра Одессы

Среди всех потенциальных кандидатов в мэры Одессы наиболее близок к нынешнему городскому голове Геннадию Труханову – экс-нардеп Дмитрий Голубов, отметил руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Фесенко: Ход действительно хороший: в отличие от соперников, Голубов – понятный и договороспособный персонаж, во всяком случае для Труханова Фото: Nick Davydiuk / Facebook

В начавшейся избирательной кампании одними из наиболее жарких будут выборы в Одессе. Об этом заявил руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко на своей странице в Facebook. По словам эксперта, основные политические баталии в Одессе развернутся между ОПЗЖ и промэрской партией "Доверяй делам".

"Эта неделя решающая в определении кандидата на пост мэра города от ОПЗЖ, где на эту роль претендуют сразу четыре человека: экс-нардепы [Сергей] Кивалов и [Дмитрий] Голубов, а также действующие народные депутаты [от "Оппозиционной платформы – За жизнь"] Татьяна Плачкова и Николай Скорик", – написал Фесенко.

Эксперт отметил, что среди всех кандидатов наиболее близок к нынешнему мэру Геннадию Труханову Голубов, его ставленник в Суворовском районе.

"Особенно интересным выглядит тот факт, что 200 конструкций в Одессе сегодня отданы именно под Голубова, притом что обычно ни одна оппозиционная партия не может повесить свой билборд без личного разрешения Труханова, у которого безусловная политическая монополия на рынке наружной рекламы в городе", – отметил политолог.

Фесенко подчеркнул, что это "более чем конкретная" поддержка Голубова, чтобы помочь ему выиграть кастинг в ОПЗЖ.

"Ход действительно хороший: в отличие от соперников, Голубов – понятный и договороспособный персонаж, во всяком случае для Труханова. А учитывая, что основные политические баталии в Одессе развернутся именно между ОПЗЖ и промэрской партией "Доверяй делам", то поддержка Голубова в качестве оппонента – это стратегическая часть кампании действующего мэра", – подытожил он.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.