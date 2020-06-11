Труханов хочет вернуть проспекту в Одессе имя Жукова

На сессии Одесского горсовета мэр Геннадий Труханов пообещал вернуть советские названия улице и проспекту, они могут получить имена маршала Жукова и 25-й Чапаевской дивизии.

В 2015 году Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, которые запрещают советскую символику и осуждают коммунистический режим Фото: pixabay.com

В Одессе могут переименовать проспект Небесной Сотни и улицу Инглези, с такой инициативой на сессии городского совета выступил мэр города Геннадий Труханов, об этом сообщила "Думская" 10 июня.

Городской голова считает, что ни советский маршал Георгий Жуков, ни 25-я Чапаевская дивизия не подпадают под запреты, установленные законом об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов, пишет издание.

"Те, кто боролся с нацизмом в годы Великой Отечественной войны, не могут подпадать под декоммунизацию", – считает Труханов.

Соответствующие письма направлены в топонимическую комиссию и в Институт национальной памяти, сообщил мэр.

По информации "Думской", упомянутые улицы были переименованы в 2016 году распоряжением главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, которые запрещают советскую символику и осуждают коммунистический режим. 15 мая их подписал пятый президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая они вступили в силу.

Попытку переименовать проспект Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова предпринимали власти Харькова. Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.