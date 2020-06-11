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Труханов хочет вернуть проспекту в Одессе имя Жукова

На сессии Одесского горсовета мэр Геннадий Труханов пообещал вернуть советские названия улице и проспекту, они могут получить имена маршала Жукова и 25-й Чапаевской дивизии.

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В 2015 году Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, которые запрещают советскую символику и осуждают коммунистический режим
В 2015 году Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, которые запрещают советскую символику и осуждают коммунистический режим
Фото: pixabay.com

В Одессе могут переименовать проспект Небесной Сотни и улицу Инглези, с такой инициативой на сессии городского совета выступил мэр города Геннадий Труханов, об этом сообщила "Думская" 10 июня.

Городской голова считает, что ни советский маршал Георгий Жуков, ни 25-я Чапаевская дивизия не подпадают под запреты, установленные законом об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов, пишет издание.

"Те, кто боролся с нацизмом в годы Великой Отечественной войны, не могут подпадать под декоммунизацию", – считает Труханов.

Соответствующие письма направлены в топонимическую комиссию и в Институт национальной памяти, сообщил мэр.

По информации "Думской", упомянутые улицы были переименованы в 2016 году распоряжением главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, которые запрещают советскую символику и осуждают коммунистический режим. 15 мая их подписал пятый президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая они вступили в силу.

Попытку переименовать проспект Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова предпринимали власти Харькова. Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.

8 мая 2019 года на сайте горсовета Харькова была опубликована петиция с предложением вернуть проспекту Григоренко его "историческое название". 9 мая петиция о переименовании проспекта набрала необходимое для рассмотрения местными властями количество голосов.

19 июня городской совет Харькова поддержал решение о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова. Возвращение названия в решении обосновывается тем, что "жизнь и деятельность Жукова были связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины, а также с освобождением города Харькова во времена Второй мировой войны".

10 сентября Харьковский окружной админсуд отменил это решение горсовета. Мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал обжаловать решение суда. Апелляцию мэрия проиграла.

26 февраля 2020 года Харьковский горсовет вновь переименовал проспект в честь Жукова.

Теги: Одесса, Геннадий Труханов, декоммунизация, Георгий Жуков, переименование
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