В Одессе активисты демонтировали последний барельеф Жукова

Патриотические организации Одессы пять лет добивались демонтажа барельефа советского военачальника Георгия Жукова в соответствии с законом о декоммунизации, однако городские власти саботировали этот процесс. 4 февраля памятную плиту наконец сняли.

Барельеф Жукова находился на здании 1883 года, где после Второй мировой войны размещался штаб Одесского военного округа, которым тогда командовал маршал Фото: dumskaya.net

В Одессе 4 февраля активисты ряда патриотических организаций и студенты Одесского национального университета имени Мечникова демонтировали барельеф советского маршала Георгия Жукова на стене дома №62 по улице Новосельского. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Активистам пыталась помешать группа граждан под руководством депутата облсовета Богдана Гиганова, издание назвало этих людей "пророссийски настроенными".

По словам одного из участников событий, патриотические организации пять лет добивались демонтажа барельефа в соответствии с законом о декоммунизации, однако городские власти саботировали этот процесс.

"Тогда мы обратились с требованием выполнить закон к ректору университета Игорю Ковалю. Выяснилось, что памятная доска не передавалась на баланс вуза. В связи с этим и на основании закона ректор дал согласие на демонтаж барельефа силами общественности", – сказал активист.

Барельеф Жукова находился на здании 1883 года, в котором сейчас располагается студенческое общежитие.

После Второй мировой войны в здании несколько лет размещался штаб Одесского военного округа, которым тогда командовал маршал Жуков, отмечает издание.

Издание отмечает, что это был последний памятный знак в городе, посвященный маршалу Жукову.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, которые запрещают советскую символику и осуждают коммунистический режим. 15 мая их подписал пятый президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая они вступили в силу.