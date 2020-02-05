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Минкульт не признал бюст Жукова в Харькове памятником

Руководитель общественной организации "Рассвет" Вадим Поздняков заявил, что бюст маршалу СССР Георгию Жукову на проспекте Петра Григоренко в Харькове нужно демонтировать

Летом 2019 года активисты сносили бюст Жукова, позже его восстановили
Летом 2019 года активисты сносили бюст Жукова, позже его восстановили
Фото: Геннадий Кернес / Facebook

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины отказалось внести в Государственный реестр недвижимых памятников Украины бюст маршала СССР Георгия Жукова на проспекте Петра Григоренко в Харькове. Об этом 4 февраля в Facebook сообщил руководитель общественной организации "Рассвет" Вадим Поздняков, ссылаясь на ответ Минкульта на его запрос.

В документе говорится, что Министерство культуры издало соответствующий приказ.

"Теперь нужно демонтировать то, чего по закону не должно быть", – добавил Поздняков.

https://www.facebook.com/Nevidomy/posts/10216223283187043

В 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации в Харькове проспект Маршала Жукова был переименован в проспект Петра Григоренко. При этом на проспекте остается бюст Жукова.

8 мая 2019 года на сайте горсовета Харькова была опубликована петиция с предложением вернуть проспекту Григоренко его "историческое название", а также изменить название близлежащей станции метрополитена. 9 мая петиция о переименовании проспекта набрала необходимое для рассмотрения местными властями количество голосов. Городской голова Геннадий Кернес утверждал, что возвращение имени Георгия Жукова на карту города станет проявлением "исторической справедливости".

10 мая на тот момент директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что переименование проспекта в честь Жукова будет нарушением закона.

2 июня харьковские активисты снесли бюст советского военачальника. 11 июля Кернес сообщил, что памятник восстановлен.

19 июня городской совет Харькова поддержал решение о возврате проспекту Григоренко имени маршала Жукова. Возвращение названия в решении обосновывается тем, что "жизнь и деятельность Жукова были связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины, а также освобождением города Харькова во времена Второй мировой войны". В поддержку такого решения проголосовали 59 депутатов, против – 13.

10 сентября Харьковский окружной админсуд отменил это решение горсовета. В тот же день Кернес пообещал обжаловать решение суда.

Апелляцию мэрия Харькова проиграла.

Теги: Украина, Харьков, памятник, культура, Минкульт, история, Георгий Жуков
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