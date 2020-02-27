Проблемы с переименованием проспекта Григоренко создаются в Харькове специально – для раскачки ситуации перед местными выборами – юрист Рысенко

Харьковский горсовет специально вновь переименовал проспект Петра Григоренко и присвоил ему имя советского маршала Георгия Жукова, чтобы раскачать ситуацию в городе перед местными выборами. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рысенко.

"На мой взгляд, это незаконное решение. Мы один раз уже отменяли его в суде. Сейчас свою оценку опять должен дать суд, когда мы туда обратимся. Проблемы с переименованием создаются в Харькове специально – для раскачки ситуации перед местными выборами. В своих решениях местный горсовет не опирается на законодательство. Более того, они даже побоялись проводить публичные слушания. Хотя это орган самоуправления, который должен слушать собственных граждан. А они боятся выйти к людям. Обсуждение вопроса на сайте горсовета было фейковым. Но даже там власти начали проигрывать с разгромным счетом. Против переименования выступили 86% проголосовавших. Поддержали его всего 14%. И тут же в ручном режиме большую часть голосов просто исключили. Причем это подтвердил пресс-секретарь горсовета. По его словам, это было сделано, потому что среди проголосовавших якобы были не харьковчане. Но как это можно проверить? Я, к примеру, проголосовал, находясь в командировке в Киеве. И получается, что из-за киевского IP мой голос не был учтен", – отметил Рысенко.

Он считает, что таким образом местные власти хотят отвлечь внимание харьковчан от проблем в городе.

"Законы должны выполняться. Иначе мы живем не в правовом государстве. Если правила голосования меняют уже после его начала, это шулерство. Причем у нас есть масса примеров, когда голоса харьковчан, голосовавших непосредственно из Харькова, не учитывались, если они выбирали пункт "против". И таких обращений сотни. В итоге, добившись в ручном режиме нужного результата, послушное большинство в горсовете проголосовало за переименование. Но по закону в Украине нельзя называть улицы фамилиями лиц, занимавших руководящие посты в Коммунистической партии СССР. И на этот закон горсовет Харькова плюет, исходя исключительно из своих политических целей. Они же не хотят говорить о том, что в городе страшные проблемы с отоплением, что есть уголовное дело о разворовывании кредита Европейского банка реконструкции и развития, выделенного на восстановление тепловых сетей. Не хотят говорить про домик Деда Мороза за 6 млн грн – почему он столько стоит? Поэтому рассказывают про Жукова. Типичная манипуляция для отвлечения внимания", – подчеркнул юрист.

По его словам, мэр Харькова Геннадий Кернес считает, что не понесет ответственности за нарушение закона.

"Рядовому харьковчанину маршал Жуков вообще не дорог – ему на него все равно. Жителей города интересует свет, тепло и канализация. Городская власть должна заниматься именно этим, а не политикой. Этим переименованием они просто привлекают к себе внимание перед местными выборами. Больше ничего за этим не стоит. Мы у харьковского горсовета выигрывали не один десяток судов. Но они, проигрывая, все равно продолжают совершать незаконные действия. Их расчет на то, что рано или поздно люди устанут и больше судиться с ними не будут. Но мы снова пойдем судиться, чтобы доказать, что это решение незаконно. Кернес не считает Украину правовым государством, плюет на закон и думает, что никогда не понесет за это ответственность", – резюмировал Рысенко.

Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.