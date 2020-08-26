Полиция проводит обыски в горсовете Николаева. Мэр города заявил, что власть использует правоохранителей в политических целях

Мэр Николаева Александр Сенкевич считает действия правоохранителей, которые проводят обыски в горсовете, "раздуванием дыма" перед грядущими местными выборами.

Следователи Главного управления Нацполиции в Николаевской области и сотрудники департамента стратегических расследований в сопровождении спецназа проводят обыски в горсовете Николаева. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

По данным правоохранителей, следственные действия в управлении земельных ресурсов, центре предоставления административных услуг и управлении архитектуры Николаевского горсовета проводятся в рамках уголовного производства по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич, комментируя проходящие обыски, на своей странице в Facebook заявил, что власти страны используют правоохранителей в политических целях.

"Дело касается продления договора аренды земли фирме "Альянс Инвест Николаев", которая строит многоквартирный дом по улице 9-й Слободской. По поводу этого дела городские власти уже несколько раз предоставляли для изучения документы и прокуратуре, и полиции. Сегодня даже продолжается спор в Хозяйственном суде с прокуратурой о том, что в этом случае все законно. Оцениваю действия правоохранителей как простое надувание щек и раздувание дыма перед предстоящими выборами в горсовет. Поскольку это дело рассыпается по всем законным нормам. Мне жаль, что власть снова использует правоохранительную систему в своих политических целях. Нагнали в горсовет с десяток правоохранителей, трое из которых были с автоматами. У нас что здесь – вооруженные бандиты находятся?" – отметил мэр.

По его словам, если бы не препятствие со стороны правоохранительной системы, "десятки недостроев в городе не простаивали бы годами".

"Сегодня мы видим, что власть вроде бы новая, а методы борьбы с неудобными мэрами остались такие же, как у предшественников. Ничего, побороли тех – поборем и этих", – подчеркнул Сенкевич.

Сенкевич является сооснователем новой партии мэров "Пропозиція", презентация которой состоялась 19 июня. Помимо мэра Николаева, в "Пропозицію" вошли мэр Днепра Борис Филатов, мэр Черновцов Алексей Каспрук, Житомира – Сергей Сухомлин, Кропивницкого – Андрей Райкович, мэр Каховки Херсонской области Андрей Дяченко. Позже к парти присоединился мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.