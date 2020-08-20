Следствие подозревает должностных лиц филиала "Укрзалізниці" в организации схемы присвоения государственных средств через аффилированные коммерческие структуры, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Нанесенный государству ущерб оценивается почти в 12 млн грн Фото: mvs.gov.ua

Полиция проводит обыски в коммерческих структурах "Укрзалізниці" в Киеве и Виннице. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

По словам начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области Ивана Ищенко, следствие обоснованно подозревает должностных лиц филиала "Укрзалізниці" в организации схемы присвоения государственных средств через аффилированные коммерческие структуры, в частности с признаками фиктивности.

Предварительным расследованием установлено, что в 2019–2020 годах филиал выделил более 60 млн грн на закупку товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава. Победителями тендерных торгов стали подконтрольные организаторам структуры, которым "Укрзалізниця" перечислила всю сумму денег.

По данным правоохранителей, проведенные в ходе следствия экспертизы показали реальную стоимость товарно-материальных ценностей и безосновательное завышение цены продукции, что нанесло ущерб государству на сумму почти 12 млн грн.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).