Мэр Черкасс присоединился к партии мэров "Пропозиція"

Сегодня прошел первый съезд партии "Пропозиція", на котором мэра Черкасс, представителя от партии "Батьківщина" Анатолия Бондаренко называли членом новой партии мэров.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко присоединился к партии мэров "Пропозиція", об этом сообщили на первом съезде партии, который прошел сегодня в киевском конгрессно-выставочном центре "Парковый", пишет НВ.

В комментарии журналисту "Апострофа" Бондаренко сказал, что партийного билета у него пока нет, но мыслями он "со своими коллегами".

"Моя команда рассматривает возможность присоединиться к единомышленникам. Самое главное, что они – единомышленники", – подчеркнул Бондаренко.

Он не ответил на вопрос, решил ли он сменить партию "Батьківщина" на "Пропозицію". Мэр Черкасс сказал, что на съезде присутствует в качестве гостя.

"Но вас уже объявили членом совета партии", – сказала Бондаренко журналистка.

"Можно сказать, что это авансовое предложение", – ответил ей мэр Черкасс.

19 июня мэры нескольких украинских городов заявили о создании новой партии "Пропозиція". В "Пропозицію" вошли мэр Днепра Борис Филатов, городской голова Николаева Александр Сенкевич, мэр Черновцов Алексей Каспрук, Житомира – Сергей Сухомлин, Кропивницкого Андрей Райкович и мэр Каховки Херсонской области Андрей Дяченко.

Бондаренко в 2015 году выиграл выборы мэра в Черкассах – он был кандидатом от партии "Батьківщина".

В мае 2020 года Бондаренко стал фигурантом скандала, связанного с эпидемией коронавируса. Исполнительный комитет городского совета принял решение о смягчении в Черкассах карантинных ограничений с 1 мая – то есть еще до того, как ослабление началось по всей стране. Намерение черкасских властей раскритиковали центральные власти.

Президент Украины Владимир Зеленский передал Бондаренко "привет" от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, а позже заявил, что за один стол "с такими бандитами" не сядет. В ответ городской голова Черкасс обратился в суд с иском о защите чести и достоинства, он хочет взыскать с Зеленского 1 грн.

7 мая Черкасский окружной административный суд остановил действие решения исполкома Черкасского горсовета о смягчении карантина.

Национальная полиция открыла уголовное производство в связи с решением муниципалитета Черкасс.