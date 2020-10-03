Крушение Ан-26. Кучер ответил на упреки со стороны спикера командования Воздушных сил Игната

Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат назвал абсурдными слова главы Харьковской облгосадминистрации о задержке с разрешением на посадку Ан-26 и выразил недоумение, откуда у него такая информация. Кучер отметил, что как глава ОГА он был одним из первых на месте трагедии.

Учебный самолет Ан-26 упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября Фото: EPA

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер 2 октября в своем Facebook ответил спикеру командования Воздушных сил Украины Юрию Игнату, который назвал его заявления по поводу крушения Ан-26 абсурдными.

Кучер говорил о задержке с разрешением на посадку Ан-26Ш после того, как узнали о поломке одного из двигателей. Пилот получил ответ на просьбу о посадке только через минуту, заявлял харьковский губернатор.

Игнат заявил, что слова Кучера являются оценочным суждением, которое глава ОГА непонятно откуда взял, "ведь он не является специалистом в данном вопросе".

"Если вам лично до сих пор "непонятно, откуда у меня такая информация", то я вам напомню, что как председатель Харьковской ОГА я был одним из первых на месте трагедии и вместе с руководителями других служб руководил спасательными работами в оперативном штабе. А также вхожу в состав правительственной комиссии во главе с вице-премьером Олегом Уруским", – ответил Игнату Кучер.

Глава ОГА считает, что не надо быть специалистом в области авиации, чтобы обратить внимание общества на опубликованные факты об обстоятельствах трагедии, в частности, выразить обеспокоенность тем фактом, что посадка Ан-26 с курсантами на борту задержалась из-за того, что в это время на посадку заходил другой борт.

"Напоминаю, что последние трое суток эти факты скрывалась и были попытки замолчать эту информацию. Учитывая то, что следствие публично признало тот факт, что был другой самолет, противоречивость ваших заявлений в мой адрес впечатляет. Ведь я говорю о том же и требую дать людям правду: какой это был борт? Кто был на нем и почему исправный борт получил приоритет на посадку перед неисправным самолетом?" – добавил он.

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