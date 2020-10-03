Крушение Ан-26. Кучер ответил на упреки со стороны спикера командования Воздушных сил Игната

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер 2 октября в своем Facebook ответил спикеру командования Воздушных сил Украины Юрию Игнату, который назвал его заявления по поводу крушения Ан-26 абсурдными.
Кучер говорил о задержке с разрешением на посадку Ан-26Ш после того, как узнали о поломке одного из двигателей. Пилот получил ответ на просьбу о посадке только через минуту, заявлял харьковский губернатор.
Игнат заявил, что слова Кучера являются оценочным суждением, которое глава ОГА непонятно откуда взял, "ведь он не является специалистом в данном вопросе".
"Если вам лично до сих пор "непонятно, откуда у меня такая информация", то я вам напомню, что как председатель Харьковской ОГА я был одним из первых на месте трагедии и вместе с руководителями других служб руководил спасательными работами в оперативном штабе. А также вхожу в состав правительственной комиссии во главе с вице-премьером Олегом Уруским", – ответил Игнату Кучер.
Глава ОГА считает, что не надо быть специалистом в области авиации, чтобы обратить внимание общества на опубликованные факты об обстоятельствах трагедии, в частности, выразить обеспокоенность тем фактом, что посадка Ан-26 с курсантами на борту задержалась из-за того, что в это время на посадку заходил другой борт.
"Напоминаю, что последние трое суток эти факты скрывалась и были попытки замолчать эту информацию. Учитывая то, что следствие публично признало тот факт, что был другой самолет, противоречивость ваших заявлений в мой адрес впечатляет. Ведь я говорю о том же и требую дать людям правду: какой это был борт? Кто был на нем и почему исправный борт получил приоритет на посадку перед неисправным самолетом?" – добавил он.
Крушение Ан-26 в Чугуеве. Кем были все 26 погибших в авиакатастрофе под Харьковом. Подробности
Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находились 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
26 человек погибли. Жизни единственного выжившего, курсанта Вячеслава Золочевского, ничего не угрожает.
По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.
28 сентября специалисты приступили к расшифровке бортовых самописцев Ан-26Ш. 30 сентября черные ящики удалось расшифровать, но их данные не разглашали, поскольку продолжается экспертиза.