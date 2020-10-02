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ПРОИСШЕСТВИЯ

Командование ВСУ назвало абсурдными заявления Кучера о причинах катастрофы самолета Ан-26Ш

Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат назвал слова главы Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера о причинах авиакатастровы самолета АН-26Ш оценочными суждениями. Кучер не является специалистом в данном вопросе, сказал военный.

В результате крушения Ан-26Ш 26 человек погибли
В результате крушения Ан-26Ш 26 человек погибли
Фото: EPA

Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат назвал абсурдными заявления главы Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера по поводу причин авиакатастрофы самолета Ан-26Ш в Харьковской области. Об этом говорится в материале издания "РБК-Украина" авторства Олега Черныша.

Кучер говорил о задержке с разрешением на посадку Ан-26Ш после того, как узнали о поломке одного из двигателей. Пилот получил ответ на просьбу о посадке только через минуту, заявлял харьковский губернатор.

"Это просто его оценочные суждения, непонятно откуда он их берет, ведь он не является специалистом в данном вопросе. Непонятно, почему он дает оценку действиям руководителя полетов? Он вообще был на аэродроме, он видел, как там все делается, как принимаются решения?" – спросил спикер.

Сотрудники ГБР были "несколько обескуражены такими заявлениями главы области", сказано в статье.

Представитель следствия Вадим Приймачок подтвердил, что задержка действительно была из-за того, что на аэродром в тот момент садился другой самолет.

"Как нам объяснили допрошенные свидетели, в военной авиации, в отличие от гражданской, нет регламентированного решения такой ситуации: кто должен садиться первым", – добавил он.

По информации вице-премьер-министра Украины, главы правительственной комиссии по расследованию обстоятельств катастрофы Олега Уруского, следствие рассматривает несколько версий авиакатастрофы. Он считает, что на технические неисправности, которые имели место, наложился человеческий фактор в различных его проявлениях.

Крушение Ан-26 в Чугуеве. Кем были все 26 погибших в авиакатастрофе под Харьковом. Подробности

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находились 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего, курсанта Вячеслава Золочевского, ничего не угрожает.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

28 сентября специалисты приступили к расшифровке бортовых самописцев Ан-26Ш. 30 сентября черные ящики удалось расшифровать, но их данные не разглашали, поскольку продолжается экспертиза.

Теги: авиакатастрофа, Харьковская область, Чугуев, расследование, ВСУ, погибшие, Алексей Кучер, Вадим Приймачок, ГБР, крушение Ан-26 в Чугуеве
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