Командование ВСУ назвало абсурдными заявления Кучера о причинах катастрофы самолета Ан-26Ш

Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат назвал слова главы Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера о причинах авиакатастровы самолета АН-26Ш оценочными суждениями. Кучер не является специалистом в данном вопросе, сказал военный.

Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат назвал абсурдными заявления главы Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера по поводу причин авиакатастрофы самолета Ан-26Ш в Харьковской области. Об этом говорится в материале издания "РБК-Украина" авторства Олега Черныша.

Кучер говорил о задержке с разрешением на посадку Ан-26Ш после того, как узнали о поломке одного из двигателей. Пилот получил ответ на просьбу о посадке только через минуту, заявлял харьковский губернатор.

"Это просто его оценочные суждения, непонятно откуда он их берет, ведь он не является специалистом в данном вопросе. Непонятно, почему он дает оценку действиям руководителя полетов? Он вообще был на аэродроме, он видел, как там все делается, как принимаются решения?" – спросил спикер.

Сотрудники ГБР были "несколько обескуражены такими заявлениями главы области", сказано в статье.

Представитель следствия Вадим Приймачок подтвердил, что задержка действительно была из-за того, что на аэродром в тот момент садился другой самолет.

"Как нам объяснили допрошенные свидетели, в военной авиации, в отличие от гражданской, нет регламентированного решения такой ситуации: кто должен садиться первым", – добавил он.

По информации вице-премьер-министра Украины, главы правительственной комиссии по расследованию обстоятельств катастрофы Олега Уруского, следствие рассматривает несколько версий авиакатастрофы. Он считает, что на технические неисправности, которые имели место, наложился человеческий фактор в различных его проявлениях.

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