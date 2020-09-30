Черные ящики с Ан-26 уже расшифровали – Верещук

Данные из расшифрованных черных ящиков самолета Ан-26 не разглашают, потому что еще продолжается экспертиза, сообщила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Учебный самолет Ан-26 упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября Фото: EPA

Черные ящики самолета Ан-26, упавшего под Чугуевом Харьковской области, уже расшифровали. Об этом журналистам сообщила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, отмечает "Укринформ".

"Да, сегодня получили. Доложил [главный инспектор Минобороны, адмирал Игорь] Воронченко, что была проблема с чистотой, качеством звука – теперь такой проблемы уже нет. Уже получили полностью все данные", – отметила Верещук.

При этом она уточнила, что на данный момент данные из расшифрованных черных ящиков не разглашают, потому что еще продолжается экспертиза.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находились 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего, курсанта Вячеслава Золочевского, ничего не угрожает.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

28 сентября специалисты приступили к расшифровке бортовых самописцев Ан-26.