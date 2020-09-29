Крушение Ан-26 в Чугуеве. Кем были все 26 погибших в авиакатастрофе под Харьковом. Подробности

По данным СБУ, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы Фото: Игорь Лесев / Facebook

1. Богдан КИШЕНЯ (10.02.1990 – 25.09.2020) – 30 лет, майор, командир корабля, летчик второго класса с общем налетом 700 часов, в том числе на Ан-26 и на том самом военном аэродроме, где произошла трагедия.

Майор Кишеня был родом из Чугуева. По информации журналиста Юрия Бутусова, 25 сентября он успешно совершил пять вылетов с курсантами, в 20.35 взлетел с шестой группой. Этот полет стал последним в жизни летчика.

Фото: 2day.kh.ua



2. Алексей ОСТАПЕНКО (15.11.1991 – 25.09.2020) – 28 лет, капитан, штурман корабля, уроженец Харькова, после этого полета должен был получить квалификацию первого класса.

За несколько минут до катастрофы капитан Остапенко переписывался со своей семилетней дочерью. Об этом рассказала его жена Елена в сюжете ТСН на телеканале "1+1". Дочь успокаивала маму, когда муж перестал выходить на связь.

"Мне ребенок сказал: "Мама, подожди. Он, возможно, мне что-то ответил". И она достает телефон, я вижу эту переписку. Меня это не то, что тронуло. У меня было такое ощущение, что она будто что-то предчувствовала в это момент", – рассказала жена погибшего штурмана.

Фото: lenochka_ost / Instagram

Дочь Остапенко писала, что волнуется за папу, а он успокаивал ее, ответив: "Не переживай, все хорошо". Последние сообщения девочки были "Папа, ты жив", "Папа, тут упал самолет". На них Остапенко уже не ответил.

По словам жены Елены, он "жил своей работой и знал, как ее делать".

"Это его профессия, это его призвание. Потому что вот прямо что-то другое, как летать, он не умел. Действительно, вот даже элементарное. Поменять кран не мог. У меня муж не понимал ничего, кроме самолетов", – рассказала она.

3. Дмитрий ДОБРЕЛЯ (13.11.1991 – 25.09.2020) – 28 лет, капитан, второй штурман, родом из Харькова.

4. Ашраф МСУЯ (08.08.1991 – 25.09.2020) – 29 лет, старший лейтенант, штурман, уроженец Харькова. Дед и отец Мсуя родом из Танзании. В 2015 году в комментарии изданию "Слобідський край" Ашраф рассказывал, что в детстве ему было непросто из-за темного цвета кожи.

"Сейчас я вспоминаю это с улыбкой, но, конечно, мне было непросто. Все дети в определенных моментах бывают жестокими, так что приходилось терпеть, сцепив зубы. Обращали внимание и шутили, но я сразу же пытался сгладить конфликт", – вспоминал Мсуя.

Он с детства увлекался футболом, тренировался в спецшколе футбольного клуба "Металлист", поступил на заочное отделение академии физкультуры, устроился на работу в ресторан, а со временем пошел служить в армию на контрактной основе. В 2012-м Ашраф поступил в Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

ВИДЕО

Видео: Слобідський край / YouTube

Друг старшего лейтенанта Мсуя Александр вспоминает, что погибший мечтал стать первым темнокожим генералом в Украине.

"В 2012 году он поступил в ХУВС на летный факультет на специальность "штурман". Он всей душой хотел служить на благо украинского народа, защищать целостность нашего государства, он делал все, чтобы достичь своей цели – стать первым темнокожим генералом в Украине. Он целенаправленно шел к этому, отдавая всего себя авиации, которую бесконечно любил", – рассказал друг погибшего.

В статье сказано, что в 2013 году Мсуя ездил к отцу в Танзанию, который работает врачом-инспектором, следит за охраной здоровья определенного района страны. Он предлагал сыну остаться, но тот отказался.

"Честно говоря, я бы не смог там жить. Я вырос здесь и так прикипел к украинской земле, хочется оставить после себя что-то именно в Украине", – говорил офицер.

Мама Ашрафа Рима Викторовна в комментарии "24 каналу" рассказала, что сын звонил ей днем перед трагедией, говорил, что самолет был неисправен, двигатели отказывали неоднократно. "Он это знал. Не жаловался, просто объяснял, что машина не совсем в исправном состоянии", – отметила женщина.

5. Олег КОЗАЧЕНКО (11.07.1980 – 25.09.2020) – 40 лет, старший лейтенант, бортовой авиационный техник, уроженец города Городня Черниговской области, жил с женой и восьмилетним сыном в Харькове.

Мама погибшего Валентина Козаченко рассказала "Суспільне. Чернігів", что сын детство провел в Городни, служил в армии, после – в военной части в Чугуеве, учился на факультете компьютерных технологий, а 10 лет назад связал свою жизнь с авиацией. Сначала старший лейтенант Козаченко служил бортовым механиком, а потом техником.

Скриншот: Суспільне Чернігів / YouTube

По словам женщины, за несколько дней до трагедии сын звонил ей и жаловался на самолет.

"Говорил, 100-летний самолет пригнали, обшарпанный такой, будем курсантов обучать. Так куда, говорю, на такой курсантов садить, ты хоть парашют одевай, сыночек, если надо будет прыгать – будешь прыгать. Смеется, говорит: "Куда я, мама, прыгну? Я же не брошу [курсантов]…", – вспоминала женщина.

ВИДЕО

Видео: Суспільне Чернігів / YouTube

6. Евгений ИВАНОВ (20.08.1978 – 25.09.2020) – 42 года, прапорщик. Увлекался хоккеем, в свободное от службы время защищал ворота харьковского хоккейного клуба "Альянс".

Фото: glavcom.ua

7. Олег ШИРОЧУК (10.11.1979 – 25.09.2020) – 40 лет, прапорщик, старший бортовой механик учебной авиационной бригады, уроженец Любомля Волынской области, вместе с женой и сыном жил в Харькове.

Фото: Юрій Сковорода / Facebook

8. Дмитрий АНДРУЩЕНКО (08.09.2000 – 25.09.2020) – 20 лет, младший сержант, уроженец Богодуховского района Харьковской области.

Дмитрий жил с бабушкой и дедушкой, с детства мечтал стать военным, чтобы продолжить семейную традицию. Профессию летчика выбрал на выпускном.

"Он сам выбирал. Только когда его выпускной был в парке Горького, мы узнали, что он сказал, что он хочет стать летчиком, его небо манит. Поманило..." – рассказал "Украина 24" дедушка погибшего.

9. Александр БОЙКО (14.12.2000 – 25.09.2020) – 19 лет, солдат, родом из села Богдановка Шосткинский район Сумской области. Родился в многодетной семье, воспитывался в шосткинском лицее-интернате спортивного профиля. В лицее учатся еще брат и сестра Александра. По информации ТСН, в лицее Бойко называли "первопроходцем", поскольку вслед за ним другие выпускники начали поступать в Харьковский авиационный.

Фото: suspilne.media

10. Ростислав БУЛИЙ (03.08.1998 – 25.09.2020) – 22 года, солдат, уроженец села Торчиновичи Старосамборского района Львовской области. Одноклассница погибшего рассказала НТН, что он с детства мечтал о полетах на самолете. После девятого класса он поступил в техникум экономики и информатики, а после стал курсантом харьковского авиационного.

Фото: rostyk_buliy / Instagram

11. Виталий ВИЛЬХОВЫЙ (27.06.2000 – 26.09.2020) – 20 лет, солдат военной службы по контракту. Один из двух курсантов, выживших во время авиакатастрофы. Получил почти 90% ожогов тела, медики ожогового центра Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи всю ночь боролись за его жизнь. Курсант скончался в реанимации около 10.50 26 сентября.

Виталий родом из города Сосновка Львовской области. В 2018-м он окончил Львовский государственный лицей с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут.

"В лицей пришел, чтобы продолжить службу, сразу заявил, что будет дальше учиться на летчика. С точки зрения обучения его очень положительно характеризовали: был командиром отделения, после – заместителем командира взвода, а это наиболее ответственное лицо. Для своих побратимов был лидером и имел авторитет", – рассказал львовскому изданию "Високий замок" заместитель начальника по воспитательной работе Львовского государственного лицея Тарас Гривул.

Церемония прощания с Виталием прошла 29 сентября в Харькове, в среду 30 сентября его похоронят в селе Волица Сокальского района Львовской области.

Фото: wz.lviv.ua

12. Дмитрий ДОНЕЦ (16.07.2001 – 25.09.2020) – 19 лет, солдат, родом из Чернигова. В 2018-м окончил черниговскую общеобразовательную школу №9 и поступил в университет. Дмитрий пошел по стопам родителей и тоже стал военным.

"Целеустремленный, ответственный, искренний, очень требователен к себе, скромный и воспитанный ... Таким он останется в памяти учителей и одноклассников. Наследуя родителей-военных, Дмитрий готовил себя к военному делу со школы. Мечтал о небе, бредил полетами и стал Ангелом во Всемирный день мечты", – говорится в сообщении управления образования Черниговского городского совета.

Фото: osvita.ch.ua

13. Константин ЗИБЮК (15.07.2001 – 25.09.2020) – 19 лет, солдат, уроженец города Староконстантинов Хмельницкой области.

"Он учился на штурмана, мечтал вернуться в Староконстантинов и служить в седьмой бригаде тактической авиации имени Петра Франко. Отец – военный, мать – медик", – рассказал "Суспільному" городской глава Николай Мельничук.

Фото: СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА ЗОШ№1 / Facebook

14. Александр КЛЕВЕЦ ( 23.05.2001 – 25.09.2020) – 19 лет, солдат, уроженец Херсона, выпускник школы №51. Учителя Александра вспоминали, что он мечтал о небе с 10-го класса и хотел стать именно военным летчиком.

Фото: Александр Клевец / Facebook

15. Богдан МАТВИЙЧУК (23.04.2001 – 25.09.2020) – солдат. Уроженец города Новоград-Волынский Житомирской области, в 2018 году поступил в Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

На сайте школы №7, где учился Богдан, указано, что он запомнился учителям как умный и усердный ученик. "Со школьной скамьи Богдан мечтал о небе. Выбрал высшее учебное заведение, в которое мечтал поступить. Много работал над собой как физически, так и интеллектуально. Как он радовался, что стал курсантом ХНУВС!" – говорится в сообщении.

Заместитель городского главы Новоград-Волынского Оксана Гвозденко в комментарии "Суспільному" рассказала, что Богдан был единственным сыном у родителей.

"О Богдане могу сказать только хорошее – он выпускник школы №7, школы, где я работала заместителем директора 13 лет. Ребенок очень порядочный, один у родителей. В каждой школе есть направление работы, который развивается наиболее активно, в нашей – это военно-патриотическое воспитание. Седьмая школа находится в микрорайоне, где жили и живут военные, и очень много детей из этой школы поступают в военные училища. Богдан тоже хотел стать военным. Очень сочувствуем семье. Невероятная трагедия", – сказала Гвозденко.

Фото: Бодя Матвийчук / Facebook

16. Николай МИКИТЧЕНКО (22.01.1998 – 25.09.2020) – 22 года, сержант военной службы по контракту. Уроженец села Журавка Варвинского района Черниговской области, один из основателей фанатского движения баскетбольной команды "Харьковские соколы".

Фото: Ksyusha Mikitchenko / Facebook

17. Александр СКОЧКОВ (05.04.2000 – 25.09.2020) – 20 лет, солдат военной службы по контракту. Уроженец Мелитополя Запорожской области.

14 июня 2014 года под Луганском погиб отец Александра – штурман авиационной эскадрильи 25-й гвардейской военно-транспортной авиационной бригады Вооруженных сил Украины Игорь Скочков. Ил-76, на котором летел Скочков-старший вместе с еще восемью членами экипажа и 40 десантниками, был сбит пророссийскими боевиками. Спустя шесть лет погиб и его сын Александр.

"На первом курсе еще он мне рассказывал, что у него отец погиб в 2014 году, когда было столкновение самолетов Ил-76. И он очень хотел поступить именно на летную специальность, сначала он поступил не на штурмана. Он очень хотел быть похожим на отца и он сначала учился на основах военного управления, а позже он уже перевелся и очень радовался этому. Так сложилось, что у него почти такая же судьба, как у отца", – рассказала "Суспільному" студентка, которая поступала вместе с погибшим.

Отец и сын Игорь и Александр Скочковы. Фото: memorybook.org.ua

В 2015 году, через год после гибели мужа Оксана Скочкова рассказывала журналисту издания "Телеграф", как Александр пережил гибель отца.

"Когда погиб папа у нас, у меня сын трое суток не вставал с кровати и плакал. Я пыталась объяснить: давай представим, что он в командировке... Он говорит: "Мама, ты не по-ни-ма-ешь, он никогда мне ничего больше не купит, я никогда не приду в лицей, и не скажу: "Мне купил это папа", и никогда я не выгляну с балкона, и он мне с машины не помашет рукой". Чувства ребенка не передать... Последнее время, наверное, года три-четыре как у Саши начало проявляться мужское начало, они с отцом старались проводить как можно больше времени, машину вместе ставили, ездили на мойку, ездили за покупками вместе. Я, бывало, приду к ним, а он: "Мама, иди, мы поговорим. Не мешай нам, у нас мужские разговоры", – рассказывала женщина.

18. Руслан ШЕРЕМЕТ (26.10.1997 – 25.09.2020) – 22 года, солдат военной службы по контракту, уроженец села Куриловка Купянского района Харьковской области.

В Facebook житель Купянска Александр Кившар рассказал, что погибший пять лет назад окончил местный Куриловский лицей и поступил в польский университет, собирался стать менеджером.

"Но парень всегда мечтал о небе, потому что примером для него был дедушка, герой войны в Афганистане. И Руслан все же решил, как и дедушка, стать офицером, уехал из Польши и поступил в университет воздушных сил ...", – написал пользователь соцсети.

Фото: Олександр Ківшар / Facebook

19. Евгений СКОРОБОГАТЬКО ( 27.11.1993 – 25.09.2020) – 26 лет, старший солдат военной службы по контракту, уроженец села Терпенье Мелитопольского района Запорожской области.

Фото: zheka_skorobogatko / Instagram

20. Артем ДУДЛА (06.02.1999 – 25.09.2020) – 21 год, солдат, родом из Харькова. Артем увлекался водным поло, почти 10 лет тренировался в местной спортивной школе. Девушка Артема Евгения написала в Instagram, что ему оставалось четыре часа налета до отпуска.

"В день вылета я попросила его приехать, отпроситься, может отпустят. Но… если бы я настояла! Ты частичка меня. Моя любовь, моя жизнь. А недавно он мне сказал, что хочет чтобы я была его женой. А теперь его нет", – написала Евгения.

Скриншот: yevhenii_a / Instagram

21. Андрей ПОМЕРАНЦЕВ (12.12.1994 – 25.09.2020) – 25 лет, солдат военной службы по контракту, авиационный механик, уроженец Николаева, окончил Николаевский колледж транспортной инфраструктуры. До поступления в 2016 году в Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Померанцев служил в Севастопольской бригаде тактической авиации, которая дислоцируется в Луцке.

Фото: Andrij Pomerantsev / Facebook

Мама Андрея Елена Померанцева на следующее утро после трагедии сообщила о гибели сына в Facebook. В комментариях к посту пользователи сети выразили соболезнование и поддержку, а также писали, что Андрей был всегда положительным, добрым, светлым человеком.

22. Андрей РОСПОТНЮК (15.08.1999 – 25.09.2020) – 21 год, солдат, учился на штурмана, уроженец Миргорода Полтавской области. "Смелого пуля боится", – указал Андрей свой девиз в Instagram. В аккаунте много фотографий с учений, рядом с самолетом. "ВСУ – это любовь", "Лучшие годы – погонам" – подписывал Роспотнюк снимки.

Скриншот: andre_rey69 / Instagram

23. Дмитрий СТУДИНСКИЙ (15.11.1999 – 25.09.2020) – 20 лет, солдат. Родился и вырос в поселке городского типа Озерное Житомирской области, в 2016-м окончил местную гимназию и поступил в харьковский университет, учился на штурмана.

"Он был способным – приводит "АрміяInform" слова одноклассников Дмитрия, – мог достичь высот в спорте, но его призванием всегда была авиация. Дмитрий – самый младший в семье, но совсем не избалованный. Скромный и добрый, про таких говорят: человек с большим сердцем".

ВИДЕО

Видео: Житомир.info | Новости Житомира / YouTube

24. Максим ХОМЬЯЧУК (19.02.1999 – 25.09.2020) – 21 год, солдат, уроженец села Новоживотов Оратовского района Винницкой области. По информации "АрміяInform", мама Максима работает почтальоном, отец – на заработках в Польше.

"Все село не может оправиться от страшной вести, – прокомментировали в Новоживотовском сельском совете. – Максим – четверокурсник, уже не раз летал. За день до трагедии общался с родными, рассказал об учебных полетах. Когда в новостях передали об авиакатастрофе, матери сразу вызвали "скорую". В тот день медики приезжали к родным парня не раз. Папа примчался из-за границы и поехал на идентификацию тела, маму уговорили остаться, она этого просто не выдержит".

Фото: Максим Хомячук / Facebook

25. Роман КОРЧОВСКИЙ (15.05.1999 – 25.09.2020) – 21 год, старший сержант, уроженец поселка городского типа Крыжополь Винницкой области. После седьмого класса поступил в военный лицей, окончив который стал курсантом Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

"Роман подавал большие надежды не только для своей семьи, но и для города. Был настоящей спортивной гордостью города, имел десятки серьезных спортивных достижений. Мы, если честно, даже огорчились, когда он уехал учиться в другой город. Но в то же время очень гордились им... Это беда. Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль потери" – рассказала "АрміяInform" классный руководитель Людмила Третьякова.

В своем профиле в Instagram Роман публиковал много фото с самолетами, с однокурсниками и друзьями. В июне 2018-го он совершил первый самостоятельный полет.

Фото: roma_01_korchovskiy / Instagram

26. Владимир ОЛАБИН (09.11.1999 – 25.09.2020) – 20 лет, солдат, сын депутата Николаевского облсовета от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадима Олабина.

Переглянути цей допис в Instagram Мечта-задача * Допис, поширений Albatros Vovo (@v_o_v_o3000) 22 Лип 2020 р. о 3:13 PDT