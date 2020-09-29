В Харькове простились с курсантом Ольховым, погибшим при крушении Ан-26

Прощание с курсантом Виталием Ольховым, который погиб во время авиакатастрофы учебного самолета Ан-26 под Чугуевом Харьковской области, прошло 29 сентября на мемориале Славы в Харькове.

Виталий Ольховой выжил во время крушения учебного борта, но умер 26 сентября в больнице Фото: Олексій Кучер / Facebook

В Харькове состоялась церемония прощания с курсантом Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Виталием Ольховым. Об этом 29 сентября в Facebook написал глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер.

Церемония прошла на мемориале Славы.

"Будущий навеки пилот. Вечная и светлая память", – написал Кучер.

Прощание с 25 офицерами и курсантами, погибшими при крушении самолета, по информации Кучера, состоится после идентификации тел, экспертизы продлятся около двух-трех недель.

Учебный самолет Ан-26 упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Виталий Ольховой выжил во время крушения учебного борта, но умер 26 сентября в больнице. Жизни единственного выжившего курсанта Вячеслава Золочевского угрозы нет.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.