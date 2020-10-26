Капитуляции от Зеленского в Москве не дождались. Поэтому на выборах русскомирцы ушли от "Слуги народа" к проверенным друзьям Путина

Почему мне понравились итоги местных выборов.

Да. Мне понравились итоги. Потому что тот негатив, который мы видим, он был ожидаем. И предсказуем. От Шария в Харькове до Попова в Киеве. Если не жить в своем маленьком мирке, смотреть на цифры социологов (не всех подряд, не социологов Пальчевского, а на фирмы с репутацией), то никаких сюрпризов от результатов пророссийских сил нет. Мы можем сколько угодно сетовать на то, что в Украине голосуют за просоветские силы, но это просто факт. В Украине есть около 30% населения, которое живет в парадигме "русского мира". Это видно по всем опросам, не только связанным с выборами. Они есть, и с ними ничего не поделаешь.

Их 30% в целом, но распределена вата в подушке, конечно, неравномерно.

На западе их почти нет, на востоке их большинство. В Киеве русскомирцев около 10%. И они особо видны, когда явка низкая. Это факт. По его поводу не стоит сокрушаться или заламывать руки. Вот есть такой процент ваты в голове, вот есть такой процент просоветского, даже можно сказать и пророссийского, населения. Как в городе, так и в стране. И их голосование всегда предсказуемо. И да, в 2019 году русскомирцы увидели в Зеленском своего. Как и все прочие. Зеленский молчал, изображал хорошего парня, а каждый уже сам приписывал ему те качества, которые хотел. Но капитуляции от него в Москве так и не дождались, и все российские телеканалы вместе с телеканалами Медведчука (а это, по сути, одно и то же) принялись поносить его на чем свет. Вот русскомирцы и вернулись в родную гавань. Ушли от "Слуги народа" к проверенным друзьям Путина. И, понятное дело, за них проголосовали.

Ну а теперь по поводу того, что мне понравилось.

Во-первых, "За майбутнє" Коломойського. Вот сколько ты денег не вкидывай, сколько билбордов не вешай, а все равно не пошло. Все равно будущее олигарха не интересует многих людей. Особенно не повезло Коломойскому и Ко в том, что все их тезисы про "внешнее управление" и т.д. хорошо заходят русскомирцам, но они голосуют за самых пророссийских товарищей. А друзья Коломойского не первой свежести – не первый выбор для тех, кто хочет дружить с Россией. А тем, кто не хочет дружить с Россией, не очень по душе тезисы российской пропаганды.

Наверное, в этом причина их пролета. Или люди просто не любят олигархов и, наконец, поняли, о чьем будущем печется эта партия. Отдельный привет тем, кто решил поставить на кон свою репутацию и пошел в их списки.

Вот и пролетел Коломойский, как Верещук над Киевом. Кстати, ролик с Мэри Поппинс нам так и не показали. Может, его готовили на результаты выборов? А пролетел Коломойский, и теперь несостоятельны притязания олигарха на то, чтобы поставить не палящегося Палицу на пост премьер-министра. А то было бы совсем печально.

Во-вторых, Пальчевский. Вот всех задолбал своими билбордами. И повторил путь Думчева. А такая судьба обладателя российского паспорта и завсегдатая медведчуковских эфиров, где он просто несет поток бессвязного бреда, не может не радовать. Нельзя быть чучелом из ниоткуда, вбухать много денег и выиграть. Вот не работает. И хорошо, что не работает.

И да, если Кличко побеждает в первом туре без второго с Поповым, то это даже плюс. Была бы больше явка, попади во второй тур тот же Притула, и можно было бы ждать дискуссии о развитии города. Но когда у тебя в противниках представитель "русского мира", никакой дискуссии и не надо. Ты все равно победишь. Так что зачем же тратить деньги еще и на второй путь? Уж лучше так. Быстрее отмучаться.

И, кстати, о боксерах, борцах и других спортсменах из 90-х. Они играют положительную роль на юго-востоке. Они, как "свои сукины дети", побеждают друзей Путина. И в Одессе, и в Харькове, где Кернес побеждает хоть тушкой, хоть чучелом. И потому как "местным элитам" выгоднее не иметь у себя "ДНР", они скорее будут поддерживать Украинское государство, чем российское. А в Мариуполе всегда победит человек Ахметова. И это может не нравиться, просто если не понимать, что человек с проевропейскими ценностями там не победит никогда. По крайней мере, в ближайшие лет 20. И это условия задачи, от которой и надо отталкиваться.

А "слуги народа"? Так с ними все ясно. Побольше Дубинских в рядах партии. Даешь еще больше повторений тезисов русской пропаганды о внешнем управлении. Даешь еще больше дорог во время чумы. Научит ли чему-то этот результат? Вряд ли. Но он справедлив. И поэтому приятно. Зеленский везде стал "свой среди чужих, чужой среди своих". Потому что, когда у тебя нет позиции, это хорошо в первый месяц, когда ты молчишь. А потом ты своей полупозой не удовлетворяешь ни одних, ни других.

Источник: Sergey Fursa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора