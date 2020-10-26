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На выборах в Киеве побеждают Кличко и УДАР – параллельный подсчет голосов

Действующий мэр Виталий Кличко набрал на местных выборах 50,9% голосов, а партия УДАР – 19,7%, заявила со ссылкой на параллельный подсчет голосов глава штаба партии Оксана Продан.

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25 октября 2020 года в Украине прошли местные выборы
25 октября 2020 года в Украине прошли местные выборы
Фото: EPA

На выборах на должность киевского городского головы действующий мэр Виталий Кличко набрал около 51% и побеждает уже в первом туре, а партия УДАР проходит в Киевсовет с результатом почти 20%, заявила по результатам параллельного подсчета голосов, который проводил штаб мэра Киева Виталия Кличко и партии УДАР, глава штаба Оксана Продан. Брифинг транслировался в YouTube Виталия Кличко.

"По тем данным, что у нас есть, согласно параллельному подсчету голосов, Виталий Кличко получает 50,9% голосов и с большой вероятностью побеждает уже в первом туре на выборах киевского городского головы, и экзит-поллы, и наш параллельный подсчет голосов показывают, что партия УДАР проходит в Киевсовет с результатом 19,7%", – сказала Продан.

Скриншот: Віталій Кличко / YouTube
Скриншот: Віталій Кличко / YouTube

По ее словам, данные параллельного подсчета и протоколов с "мокрыми" печатями совпадают, соответственно штаб Кличко ожидает именно таких результатов и в альтернативном подсчете.

"Уже сейчас мы можем уверенно сказать, что киевляне избрали продолжение дальнейшего развития столицы во главе с Виталием Кличко и партией УДАР", – резюмировала руководитель штаба.

Скриншот: Віталій Кличко / YouTube
Скриншот: Віталій Кличко / YouTube

25 октября 2020 года по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По данным Центризбиркома Украины, явка составила 36,88% (в Киеве – 34,42%). 

Данные экзит-полла, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", показали, что во второй тур выборов киевского городского головы вышли действующий мэр Виталий Кличко с 45,93% и кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов с 9,62%. 

Экзит-полл Социологической группы "Рейтинг" показал, что Кличко набрал 47,8%, а Попов – 8,6%.

В то же время агентство "Интерфакс-Украина" сообщило, что после подсчета 67% бюллетеней Кличко набирает 51% голосов.

По данным опроса избирателей, проведенного Институтом развития общества по заказу партии УДАР, Кличко побеждает на выборах городского головы в первом туре с 50,2% голосов.

Теги: Киев, Виталий Кличко, УДАР, Александр Попов, Киевсовет, местные выборы
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