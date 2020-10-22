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Пальчевский имеет гражданство России. СМИ опубликовали его документы

Издание "Цензор.НЕТ" опубликовало документы о наличии гражданства России у кандидата в мэры Киева, бизнесмена Андрея Пальчевского. Паспорт гражданина РФ он получил 16 августа 2006 года в паспортно-визовом отделе московского района Бибирево.

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Пальчевскому выдали паспорт РФ в 2006 году
Пальчевскому выдали паспорт РФ в 2006 году
Фото: Андрей Пальчевский / Facebook

Кандидат в мэры Киева, бизнесмен Андрей Пальчевский имеет гражданство России. В распоряжении редакции "Цензор.НЕТ" оказались копии соответствующих документов.

Исходя из сведений редакции, паспорт гражданина РФ Пальчевскому выдали 16 августа 2006 года в паспортно-визовом отделении ОВД района Бибирево города Москвы.

Фото: Цензор.НЕТ
Фото: Цензор.НЕТ

Еще один паспорт Пальчевского, но под другим серийным номером, признали недействительным 13 августа 2010 года.

Фото: Цензор.НЕТ
Фото: Цензор.НЕТ

Информация о действительном паспорте Пальчевского подтверждается на сайте Федеральной налоговой службы России. Если ввести все данные из документа, появится идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 771582446936.

Скриншот: service.nalog.ru
Скриншот: service.nalog.ru

Пальчевский – выпускник Военного института Минобороны СССР в Москве, служил в Лаосе, после развала СССР остался в России, получил гражданство. В 1995 году баллотировался в Госдуму РФ, основал бизнес. Став гражданином Украины, Пальчевский связи с РФ не разорвал.

"До сих пор остается загадкой, когда Пальчевский вышел из гражданства российского. Вопросы о своем паспорте/паспортах Пальчевский, как правило, забалтывает или закрикивает", – пишет "Цензор.НЕТ".

В эфире российского пропагандистского ток-шоу "60 минут" Пальчевский заявил, что чем больше россияне будут "ругать" Украину, "тем дальше все мы будем от счастливого дня воссоединения", в недавнем интервью BBC он отказался от этих своих слов. Пальчевский также назвал ошибкой свое участие в Евромайдане и выступил против расследования срыва операции по задержанию 23 вагнеровцев, подчеркивает автор статьи.

Издание напоминает, что журналист, основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон прямо заявил, что считает Пальчевского не просто агентом, а действующим офицером российских спецслужб. По его мнению, клиника Eurolab – прикрытие и один из методов агентурной работы. Он подчеркивает, что в московский Институт иностранных языков не мог попасть простой киевский мальчик и остаться вне работы ГРУ.

"В то, что Пальчевский – внук наркома, сын офицера ГРУ ВС СССР – остался вне системы, не верится", – пишет "Цензор.НЕТ".

Теги: Россия, Киев, Москва, гражданство, Андрей Пальчевский
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