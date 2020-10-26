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ПОЛИТИКА

Левочкин заявил, что в ОПЗЖ удовлетворены результатами на местных выборах

Руководитель предвыборного штаба "Оппозиционной платформы – За жизнь", народный депутат Сергей Левочкин сообщил, что политическая сила собирается защитить полученные результаты при подсчете голосов на местных выборах.

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Сергей Левочкин: В Киеве наш кандидат в мэры попадает во второй тур на основании практически всех экзит-поллов
Сергей Левочкин: В Киеве наш кандидат в мэры попадает во второй тур на основании практически всех экзит-поллов
Фото: zagittya.com.ua

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" заявили, что удовлетворены результатами местных выборов, которые показали экзит-поллы, и будут работать над тем, чтобы отстоять все голоса при подсчете. Об этом на брифинге заявил руководитель предвыборного штаба ОПЗЖ, народный депутат Сергей Левочкин, пишет сайт политсилы.

"Мы удовлетворены теми цифрами, которые уже знаем из результатов экзит-поллов. Особенно это касается юго-востока нашей страны – традиционно базовых регионов для нашей партии. И, конечно же, города-героя Киева, где наш кандидат в мэры попадает во второй тур на основании практически всех экзит-поллов, которые были опубликованы. Кроме того, у нашей партии отличные результаты во многих центральных областях. Поэтому задача нашей команды сейчас – защитить результат. Чтобы ни один голос, отданный за нашу партию, не был не учтен", – подчеркнул политик.

Он поблагодарил избирателей, поддержавших ОПЗЖ, и команду партии.

"Мы сделаем все, чтобы выполнить наши обещания. Наши команды в регионах будут трудиться профессионально, чтобы оправдать надежды людей, – сказал Левочкин. – Также хотел бы поблагодарить всю нашу команду, огромную команду партии "Оппозиционная платформа". Мы выдвинули почти 20 тысяч кандидатов по всей стране, и многие из них станут депутатами после подсчета голосов. Теперь наша команда должна сосредоточиться на том, чтобы получить те результаты, которые мы получили".

25 октября 2020 года по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. 

По данным Центризбиркома Украины на 22.00 25 октября, явка на местных выборах составила 36,99% (в Киеве – 34,34%). 

Теги: Сергей Левочкин, местные выборы, экзит-полл, Оппозиционная платформа – За жизнь, ОПЗЖ
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