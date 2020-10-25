В Харьковский горсовет прошли шесть партий – экзит-полл Шустера

По данным экзит-полла студии Савика Шустера, первое место на выборах в городской совет Харькова заняла политсила действующего мэра Геннадия Кернеса. "Слуга народа" – на третьей позиции.

Представлять жителей Харькова в горсовете будет шесть политических сил Фото: city.kharkov.ua

Пятипроцентный барьер для попадания в городской совет Харькова преодолели шесть партий. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла студии Савика Шустера.

Победители местных выборов в Харькове расположились в следующем порядке:

1. "Блок Кернеса – Успешный Харьков!" – 39,52%.

2. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 16,99%.

3. "Слуга народа" – 12,39%.

4. "Европейская солидарность" – 9,17%.

5. Партия Шария – 6,41%.

6. "Блок Светличной – Вместе!" – 5,42%.

Инфографика предоставлена пресс-службой студии Савика Шустера

Экзит-полл студия Шустера провела в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Николаеве, Ужгороде, Черновцах, Мариуполе, Виннице, Черкассах и Кривом Роге. Для проведения опроса был использован инструментарий социологической компании Liberty Report.

Представители студии в количестве 1,5 тыс. человек работали на 554 участках. Опрос проводился путем анкетирования "лицом к лицу" на выходах из избирательных участков.

Данные по остальным городам телеведущий пообещал обнародовать сегодня вечером в эфире программы "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24".

25 октября 2020 года по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

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