20% украинцев не пошли на местные выборы по состоянию здоровья, еще 10% – из-за пандемии коронавируса – опрос

14% украинцев, опрошенных Социологической группой "Рейтинг", заявили, что не участвовали в местных выборах, так как не смогли определиться, за кого голосовать.

20% украинцев не пошли на местные выборы по состоянию здоровья. Об этом свидетельствуют опубликованные 25 октября результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

19% опрошенных отметили, что проживают не по месту прописки. 15% заявили, что заняты в день голосования (в частности, работой).

14% респондентов утверждают, что не участвовали в местных выборах, так как не смогли определиться, за кого голосовать. 12% неинтересны выборы.

10% украинцев ответили, что не участвовали в голосовании из-за пандемии коронавируса.

По 4% опрошенных заявили, что в их населенном пункте не проводятся выборы либо они отсутствуют в списках. Еще по 1% респондентов сказали, что не захотели стоять в очередях, либо выбрали другую причину.

Опрос проводился 25 октября среди совершеннолетнего населения по всей Украине, кроме временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма. Было опрошено 1200 респондентов методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности – не более 2,8%. А также 8747 респондентов, которые приняли участие в выборах, на выходе из 140 избирательных участков. Ошибка репрезентативности – не более 1,4%.

25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

Явка на местные выборы составила 36,88%.