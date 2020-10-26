Избирательный процесс на местных выборах в Украине прошел спокойно и был хорошо организован – ОБСЕ

Местные выборы в Украине прошли в целом спокойно, заявила журналистам в Киеве 26 октября руководитель миссии наблюдателей от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьерг Сольрун Гисладоттир. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"На ограниченном количестве избирательных участков, которые посещали представители БДИПЧ в день выборов, мы наблюдали, что избирательный процесс проходил в целом спокойно, был хорошо организован и прозрачен, все процедуры в целом были соблюдены", – сказала представитель ОБСЕ.
По ее словам, это предварительные выводы организации после первого тура, ОБСЕ продолжит наблюдение и во время второго тура местных выборов.
Гисладоттир считает прошедшие в Украине местные выборы важными в связи с проходящей в стране реформой децентрализации, "которая дала местной власти, местному самоуправлению значительные полномочия".
25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.
Явка на местные выборы составила 36,88%.
"ГОРДОН" продолжает следить за развитием событий после голосования на выборах в режиме онлайн.