Избирательный процесс на местных выборах в Украине прошел спокойно и был хорошо организован – ОБСЕ

Представитель ОБСЕ на местных выборах в Украине Ингибьерг Сольрун Гисладоттир отметила, что наблюдатели от организации продолжат наблюдение за избирательным процессом и во время второго тура.

Местные выборы в Украине прошли в целом спокойно, заявила журналистам в Киеве 26 октября руководитель миссии наблюдателей от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьерг Сольрун Гисладоттир. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"На ограниченном количестве избирательных участков, которые посещали представители БДИПЧ в день выборов, мы наблюдали, что избирательный процесс проходил в целом спокойно, был хорошо организован и прозрачен, все процедуры в целом были соблюдены", – сказала представитель ОБСЕ.

По ее словам, это предварительные выводы организации после первого тура, ОБСЕ продолжит наблюдение и во время второго тура местных выборов.

Гисладоттир считает прошедшие в Украине местные выборы важными в связи с проходящей в стране реформой децентрализации, "которая дала местной власти, местному самоуправлению значительные полномочия".

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

Явка на местные выборы составила 36,88%.

"ГОРДОН" продолжает следить за развитием событий после голосования на выборах в режиме онлайн.