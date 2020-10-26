Результаты местных выборов – Сталинград для "Слуги народа". Партия власти становится на траекторию "Нашей Украины"

Эти результаты, безусловно, – Сталинград для "Слуги [народа]". Партия власти становится на траекторию "Нашей Украины".

Эти результаты, безусловно, означают "синие" облсоветы на юге, востоке и отчасти в центре страны. Главный бенефициар поражения партии власти – ОПЗЖ.

Но главный вывод №1 – магии бренда больше нет. Больше нет эффекта ролика на YouTube, которым можно уничтожить оппонентов. Кто не верит, может взглянуть на экзит-полл в Черкассах.

Главный вывод №2 – "Акелла промахнулся", и теперь надо держать двумя руками фракцию. А фракция большая, рук может не хватить.

Главный вывод №3 – на самом деле, в украинской политике ничего не поменялось. Расклад все тот же, и даже явка это красноречиво подтверждает.

Источник: Serhii Shcherbyna / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора