В "Слуге народа" заявили, что партия лидирует на выборах в областные и районные советы, а также на довыборах в Раду

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что политическая сила получает 20% мест в областных советах, 17% – в районных и 15% должностей глав объединенных территориальных общин.

Александр Корниенко: Наши партийные структуры готовятся к искам. Наша стратегия – всем нарушениям даем ход и стараемся им дать юридическое развертывание Фото: пресс-служба "Слуги народа"

На выборах в областные и районные советы по результатам параллельного подсчета лидирует партия "Слуга народа", заявил на брифинге председатель партии Александр Корниенко, пишет УНИАН.

По его информации, политическая сила получает больше всего мест в областных и районных советах: после обработки результатов параллельного подсчета голосов с 49% участков "Слуга народа" получает 20% мест в областных советах, 17% – в районных. Также 15% глав объединенных территориальных общин, по данным партии, будут представителями "Слуги народа".

Корниенко добавил, что параллельный подсчет голосов показал победу представителя "Слуги народа" на дополнительных выборах в Верховную Раду в 208-м округе в Черниговской области, где, по данным партии, Анатолий Гунько набрал более 33% голосов и опередил конкурента от Радикальной партии Олега Ляшко на 1400 голосов.

Глава партии заявил, что нарушений было много, но они не повлияли существенно на результаты выборов. Тем не менее "Слуга народа" будет подавать в суд по ряду таких случаев.

"Наши партийные структуры готовятся к искам. Где-то уже пошли иски. Наша стратегия – всем нарушениям даем ход и стараемся им дать юридическое развертывание. Потому что любой подобный момент в избирательном процессе нужно освещать, попробовать решить в пользу обиженной стороны. Тем самым мы делаем избирательный процесс лучше, и на будущее в частности", – объяснил Корниенко.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

фотогалерея ( 1 из 3) Инфографика: пресс-служба "Слуги народа" Инфографика: пресс-служба "Слуги народа" Инфографика: пресс-служба "Слуги народа"

Явка на местные выборы составила 36,88%.

Довыборы в 208-м округе проходили одновременно с местными выборами в Украине 25 октября. Голосование проводилось в связи с гибелью нардепа Валерия Давыденко, который был избран в этом округе в 2019 году. И Ляшко, и Гунько заявляли, что выборы выиграли они. По данным Центральной избирательной комиссии Украины, по результатам обработки 54,27% электронных протоколов у кандидата в нардепы от партии "Слуга народа" Анатолия Гунько 32,83% голосов, а у его основного конкурента, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 31,85%.