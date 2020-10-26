ЦИК обработал 50% электронных протоколов на довыборах в Раду. Лидирует Гунько, Ляшко второй

По данным Центральной избирательной комиссии Украины, по результатам обработки 54,27% электронных протоколов у кандидата в нардепы от партии "Слуга народа" Анатолия Гунько 32,83% голосов, а у его основного конкурента, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 31,85%.

По результатам обработки более 50% электронных протоколов голосования на довыборах в Верховную Раду в округе №208 в Черниговской области лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Анатолий Гунько. Об этом свидетельствуют данные электронной системы Центризбиркома Украины.

Комиссия обработала уже 54,27% электронных протоколов. Гунько набрал 32,83% (8908 голосов), лидер Радикальной партии Олег Ляшко – 31,85% (8641 голос), самовыдвиженка Людмила Давиденко получила 28,02% (7604 голоса), самовыдвиженец Анатолий Гунько набрал 2,95% (801 голос), самовыдвиженец Игорь Гунько – 1,34% (365 голосов). Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов.

Всего в выборах участвовало 18 претендентов на должность народного депутата.

Довыборы в 208-м округе проходили одновременно с местными выборами в Украине 25 октября. Голосование проводилось в связи с гибелью нардепа Валерия Давыденко, который был избран в этом округе в 2019 году.

И Ляшко, и Гунько заявляли, что выборы выиграли они. Ляшко обвинял конкурента в подкупе избирателей.