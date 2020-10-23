Экс-нардеп Денисенко написал книгу "Политики не врут"

Экс-нардеп от Блока Петра Порошенко, один из основателей канале "Еспресо", бывший главный редактор газеты "Комментарии", политолог и писатель Вадим Денисенко 21 октября презентовал книгу "Политики не врут. 10 законов взаимодействия политиков и избирателей", написанную в соавторстве с журналистом Юрием Вишневским. В эксклюзивном комментарии изданию "ГОРДОН" Денисенко рассказал, что своей целью авторы ставили разрушение мифов в политологии.

"Считается, что в политологии законов не может быть. Книга написана для того, чтобы развенчать ряд мифов в политологии, которые укоренились как аксиома", – заявил он.

Книга "Политики не врут. 10 законов взаимодействия политиков и избирателей", жанр которой Денисенко определил как нон-фикшен, по его словам, рассчитана на широкий круг читателей.

"Это не зубодробительные научные тексты, хотя мы использовали множество источников. Книга адресована людям, которые хотят разобраться в том, что происходит, и готовы критически мыслить. Я приведу простой пример. Один из законов, описанных в книге, касается коррупции. Мы живем в парадигме, что коррупция будет искоренена, когда у нас будет огромное количество правоохранительных органов, а всех коррупционеров будут сажать пожизненно. Это полнейшая чушь. Борьба с коррупцией начинается, когда представители элиты садятся за круглый стол и договариваются об определенных правилах игры, нарушая которые ты садишься в тюрьму или покидаешь страну и лишаешься возможности влиять на ее политику. Пожизненный срок за коррупцию никак не повлияет на ее присутствие. Например, во время президентства [Михаила] Саакашвили в Грузии на бытовом уровне коррупция была искоренена благодаря консенсусу элит", – рассказал Денисенко.

В книге каждый из 10 законов политологии проиллюстрирован тремя примерами из украинской истории, начиная с 1991 года, и международной политики, начиная с 1945-го.

Денисенко объяснил, что 10 законов политологии они с Вишневским вывели, исходя из собственного опыта работы в политической журналистике, а также из опыта Денисенко как депутата в парламенте.

"Мы постарались отойти от банальных ответов на сложные вопросы – о механизмах работы политики как таковой и взаимодействия между простым человеком и политиками", – подчеркнул он.

Как отметил Денисенко, он надеется, что после прочтения книги избиратели по-новому посмотрят на процесс выборов.

"Что такое выборы? Это подписание общественного договора между избирателями и президентом, депутатом или мэром. И мнение избирателя за каденцию политика может поменяться несколько раз. Жизнь меняется. Избиратели удовлетворены ровно в тот момент, когда победил их кандидат. Через несколько часов уже может прийти разочарование или, наоборот, влюбленность", – объяснил автор.

Денисенко заверил, что название книги "Политики не врут" – это не шутка, а тезис, отвечающий реальности, и один из 10 описанных законов политологии.

"То, что политики врут, – это один из мифов. Политику не выгодно врать. Люди очень тонко чувствуют вранье. И это приводит к обвалу рейтингов. Политики предают", – объяснил он.

Как отметил Денисенко, он ждет отзывов от представителей новейшей украинской истории – героев его книги.

"Думаю, что [шестой президент Украины Владимир] Зеленский, [первый президент Украины Леонид] Кравчук, [глава Радикальной партии Олег] Ляшко еще не прочитали книгу. Но я очень надеюсь, что они сделают это и что-то скажут", – сказал писатель.

Фото: nashformat.ua

Вадим Денисенко – журналист (с 1996 года), кандидат филологических наук, политолог. Один из соучредителей канала "Еспресо", бывший главный редактор газеты "Комментарии".

Юрий Вишневский – политический журналист с 1993 года.

Книгу "Политики не врут. 10 законов взаимодействия политиков и избирателей" можно приобрести здесь.