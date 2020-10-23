"Всіх скотиняк візьмем на мило". Ляшко записал песню и снял клип
Бывший нардеп, лидер Радикальной партии, кандидат в народные депутаты Олег Ляшко 22 октября выпустил клип на песню "Не відступай". Ролик опубликован на YouTube-канале политика. Ляшко в видео появился в образе жителя села, который является супергероем и спасает мир. "Не відступай, бо в правді сила. Всіх скотиняк візьмем на мило. Не припиняй, завжди йди до мети", – поется в песне.
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