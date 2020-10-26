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Дубинский: Мы просрали Киев

Пропрезидентская партия "Слуга народа" провалила местные выборы в Киеве в результате некачественной предвыборной кампании, заявил нардеп от этой политсилы Александр Дубинский.

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Дубинский: Это про...банные, я считаю, местные выборы
Дубинский: Это про...банные, я считаю, местные выборы
Фото: Слуга Народу / Facebook

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский в Facebook назвал обидным результат пропрезидентской политсилы на местных выборах в Киеве.

"Мы просрали Киев", – написал он.

https://www.facebook.com/dubinskyi/posts/3660975877287277

В видеоблоге, обнародованном в YouTube, он сказал: "11% в Киеве – для меня это, п...здец, провал. И я считаю, что это следствие некачественной избирательной кампании".

По словам нардепа, у политсилы в Киеве не было сильного кандидата.

"Должен был быть сильный кандидат, его надо было вести. Не TikTok заниматься, не какой-то х...йней, а вести избирательную кампанию. Не вели избирательную кампанию – получили соответствующий результат. [...] 10–12–14% – я считаю, это плохой результат для партии власти. [...] Ну это про...банные, я считаю, местные выборы. Кто бы нам ни рассказывал о том, что нам это неинтересно, мы не хотим этим заниматься, нам это не нужно – это все х...йня", – сказал он.

Главной причиной того, что "Слуга народа" не смогла повторить свой результат на парламентских выборах, является разочарование их избирателей. Они, по мнению Дубинского, не пошли на выборы. Еще одной причиной нардеп назвал пандемию коронавирусной инфекции.

"Третья причина проваленной кампании – нужно было заниматься строительством партии. [...] Если люди [с хорошей репутацией] были собраны в команде, это дало результат. Если это либо продано, либо взяты непонятно кто, либо в очередной раз на каких-то х...йлованов была сделана ставка, ну, результат налицо… Что касается Киева, Харькова и Одессы – это города, которые нельзя было про...бывать ни при каких условиях, но мы их все равно про...бали. Как в таких условиях дальше работать, мне сложно понять", – добавил Дубинский.

Нардеп принимал участие в праймериз "Слуги народа" на пост мэра Киева, но партия решила выдвинуть нардепа Ирину Верещук.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

Явка на местные выборы составила 36,88%.

Данные экзит-полла, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", показали, что во второй тур выборов киевского городского головы вышли действующий мэр Виталий Кличко с 45,93% и кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов с 9,62%, Верещук – на третьем месте (8,53%). Экзит-полл Социологической группы "Рейтинг" показал, что Кличко набрал 47,8%, Попов – 8,6%, Верещук – 8%.

Теги: Киев, местные выборы, Александр Дубинский, Слуга народа, партия
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