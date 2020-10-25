В Киевсовет прошло семь партий, "Слуга народа" на третьем месте – экзит-полл Шустера

Первое место на выборах в Киевсовет, согласно данным экзит-полла студии Савика Шустера, заняла партия УДАР действующего мэра столицы Виталия Кличко, еле преодолела проходной барьер партия "Голос".

Экзит-поллы представители Савика Шустера провели в 12 городах Украины, все данные будут обнародованы вечером 25 октября Фото: Шустер online / Facebook

Пятипроцентный барьер на выборах в Киевский городской совет преодолели семь партий, передает студия Савика Шустера со ссылкой на данные собственного экзит-полла.

По предварительным данным, список победителей выглядит так:

1. УДАР Виталия Кличко – 19,74%.

2. "Европейская солидарность" Петра Порошенко – 17,76%.

3. "Слуга народа" Владимира Зеленского – 10,28%.

4. "Батьківщина" Юлии Тимошенко – 8,61%.

5. "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука – 7,77%.

6. "Единство" Олександра Омельченка – 5,94%.

7. "Голос" Святослава Вакарчука – 5,65%.

Инфографика предоставлена пресс-службой студии Савика Шустера

Экзит-полл студия Шустера провела в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Николаеве, Ужгороде, Черновцах, Мариуполе, Виннице, Черкассах и Кривом Роге. Для проведения опроса был использован инструментарий социологической компании Liberty Report.

Представители студии в количестве 1,5 тыс. человек работали на 554 участках. Опрос проводился путем анкетирования "лицом к лицу" на выходах из избирательных участков.

Данные по остальным городам телеведущий пообещал обнародовать сегодня вечером в эфире программы "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24".

25 октября 2020 года по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

"ГОРДОН" следит за подсчетом голосов и дальнейшим развитием событий в режиме онлайн.