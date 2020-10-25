В Украине пока не открылись четыре избирательных участка – замглавы МВД

По состоянию на 10.00 в Украине остаются не открытыми четыре избирательных участка в Донецкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Полтавской областях, заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

По состоянию на 10.00 в Украине не открылись четыре избирательных участка. Об этом на брифинге рассказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"По состоянию на 10.00 остаются не открытыми четыре избирательных участка в Донецкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Полтавской областях", – отметил Яровой.

Несвоевременно открылись 65 избирательных участков.

Из-за нарушений уже составлено два административных протокола, начато шесть уголовных производств, добавил замглавы МВД.

Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых глав, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

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