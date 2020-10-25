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Полиция получила почти 900 заявлений о нарушениях в день тишины перед местными выборами. Инфографика

По состоянию на 21.00 24 октября полицейские в Украине получили 891 заявление и сообщение о нарушениях в день тишины перед местными выборами, когда запрещена любая агитация, проинформировала пресс-служба Нацполиции. Большинство сообщений связаны с незаконной агитацией. Правоохранители открыли 29 уголовных производств, в том числе по фактам препятствования работе избирательной комиссии и реализации избирательного права, подкупа избирателей, краж, подделки печатей, умышленного повреждения или порчи имущества, хулиганства. Также правоохранители составили 109 административных протоколов о нарушении избирательного законодательства.
 
| Сегодня 00.02 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Теги: Украина, выборы, агитация, день тишины, правоохранители, местные выборы, Нацполиция, подкуп, нарушение
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