Полиция получила почти 900 заявлений о нарушениях в день тишины перед местными выборами. Инфографика
По состоянию на 21.00 24 октября полицейские в Украине получили 891 заявление и сообщение о нарушениях в день тишины перед местными выборами, когда запрещена любая агитация, проинформировала пресс-служба Нацполиции. Большинство сообщений связаны с незаконной агитацией. Правоохранители открыли 29 уголовных производств, в том числе по фактам препятствования работе избирательной комиссии и реализации избирательного права, подкупа избирателей, краж, подделки печатей, умышленного повреждения или порчи имущества, хулиганства. Также правоохранители составили 109 административных протоколов о нарушении избирательного законодательства.
На телеканале "Украина" вышла программа "Свобода слова Савика Шустера". В эфире ток-шоу говорили о ежегодном послании президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде, с которым он выступил 20 октября, о готовности избирателей отдавать свои голоса за деньги и о том, к чему приведут местные выборы – к катастрофе или процветанию страны. Среди гостей программы: глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия; глава партии "Голос", нардеп Кира Рудик; вице-премьер-министр Украины Алексей Резников; мэр Днепра Борис Филатов, городской голова Львова Андрей Садовый и другие.→
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