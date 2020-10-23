В Одессе члены участковой избирательной комиссии пытались украсть бюллетени – СМИ

По информации одесского издания "Таймер", несколько членов участковой избирательной комиссии пытались получить в райизбиркоме бюллетени для голосования, не имея на это полномочий.

Полиция изучает вопрос об открытии уголовного производства по факту инцидента в Одессе Фото: depositphotos.com

В Одессе несколько членов участковой избирательной комиссии №511347 пытались незаконно получить бюллетени для голосования на местных выборах. Об этом пишет одесское издание "Таймер", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, инцидент произошел 23 октября. Несколько членов участкома ("Таймер" пишет, что это представители партий "За майбутнє" и "Батьківщина") прибыли в районную избирательную комиссию для получения бюллетеней на весь участок. Однако выяснилось, что комиссия их не уполномочила для получения документации.

Источник заявил, что правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 158-3 (фальсификация, кража, повреждение или уничтожение предвыборной документации) Уголовного кодекса Украины.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.