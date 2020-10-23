Если у одного из членов избиркома выявят COVID-19, остальные смогут продолжить работу – Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, при каких условиях члены избирательной комиссии смогут продолжать выполнять свои функции, если один из членов заболеет коронавирусной инфекцией.

В случае выявления COVID-19 у одного из членов избирательной комиссии на местных выборах остальные члены смогут продолжить работу, если у них не будет симптомов респираторных заболеваний и они не контактировали с заболевшим без использования средств защиты. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал на брифинге 23 октября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Если они общались не очень близко с человеком, который заболел, но все время были в маске, обрабатывали руки антисептиком, они могут продолжить выполнять свои функции", – уточнил Степанов.

По его словам, всем, кто будет работать на специальных избирательных участках – членам комиссий, наблюдателям, полицейским, – рекомендуют не позже чем за 72 часа до дня выборов сделать ПЦР-тест.

"На участках должны быть установлены урны для использованных средств защиты. Их будут утилизировать в специальных помещениях", – сказал министр.

По состоянию на 23 октября общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 330 396 человек, 6164 умерли, 137 578 выздоровели.

Больные COVID-19 смогут принять участие в голосовании на местных выборах на дому, об этом Степанов рассказал 17 сентября. Члены избиркома будут приезжать к таким избирателям "во всех средствах защиты".

Для участия в голосовании больным COVID-19 и тем, кто был в контакте с ними, необходимо до 20.00 23 октября принести справку от врача в избирательную комиссию.