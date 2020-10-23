В Украине обновили карантинное зонирование, в "красной" зоне 10 областных центров

Новое карантинное зонирование начнет действовать 26 октября, ограничения продлятся минимум две недели, сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 23 октября утвердила новое распределение на зоны эпидемической опасности в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

В "красную" зону попали:

Владимир-Волынский, Нововолынск, Луцкий район Волынской области;

Славянский район Донецкой области;

Бердичев, Коростень, Бердичевский, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

Перечинский район Закарпатской области;

Ивано-Франковск и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

Борисполь, Васильков и Обухов, Бориспольский и Обуховский районы Киевской области;

Лисичанск, Рубежное, Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременский, Марковский, Меловский, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;

Сокальский район Львовской области;

Николаев;

Беляевка, Измаил, Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский и Татарбунарский районы Одесской области;

Полтава;

города Ровно, Вараш, Дубно, Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области;

города Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;

города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий, Козивский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий и Тернопольский районы Тернопольской области;

Харьков и Люботин, Богодуховский, Золочевский, Лозовский и Первомайский районы Харьковской области;

Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Шепетовка, Волочиский, Городоцкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Красиловский, Летичевский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;

Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Смелянский районы Черкасской области;

Черновцы, Новоднестровск, Кельменецкий, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;

Чернигов и Нежин Черниговской области.

Ограничения начинают действовать 26 октября и продлятся минимум две недели.

Киев остается в "оранжевой" зоне, отметил Немчинов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине с начала эпидемии COVID-19 подтвердили у 330 996 человек, 7517 из которых – за последние сутки. 6164 пациента умерли, 137 578 выздоровели.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. 13 октября адаптивный карантин был продлен до конца 2020 года.

16 сентября Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление о правилах зонирования регионов по эпидемической ситуации, смягчив требования для отнесения региона к "красной" зоне.