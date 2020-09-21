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Эпидемия COVID-19. Госкомиссия установила ограничения для регионов "красной" зоны

Ряд ограничений для населенных пунктов и регионов "красной" зоны по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 будет действовать с 22 сентября.

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Установлены ограничения для "красных" зон
Установлены ограничения для "красных" зон
Фото: EPA

Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила ограничения для населенных пунктов, которые вошли в "красную" зону по уровню опасности коронавирусной инфекции COVID-19, с учетом предложений региональных комиссий. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба Кабмина Украины.

Комиссия ввела такие ограничения:

  • перевозки общественным транспортом; в легковых авто разрешено перевозить не более пяти человек, включая водителя, без учета детей до 14 лет. Пользоваться служебным транспортом можно с использованием средств индивидуальной защиты, перевозить пассажиров можно только на местах для сидения по маршруту, о котором за два часа нужно уведомить Нацполицию (действует в Чопе Закарпатской области);
  • посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, межобластного сообщения (действует в Чопе Закарпатской области, Перемышлянском и Пустомытовском районах Львовской области, в городе Бережаны и в Залищицком, Збаражском, Тернопольском районах Тернопольской области, в Славуте и Волочиском районе Хмельницкой области, Каневе Черкасской области, в Герцаивском, Кельменецком районах Черновицкой области);
  • посещение образовательных учреждений ограничено в Чопе, Каневе, Герцаевском и Кельменецком районах Черновицкой области. В Славуте и Волочиском районе Хмельницкой области ограничено посещение учреждений образования за исключением дошкольных);
  • работа учреждений культуры, театров, кинотеатров, ресторанов кафе (им можно работать навынос), ТРЦ, спортзалов и фитнес-центров и т.д. Разрешена торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены и лекарствами, ветеринарными препаратами, кормами, агрохимикатами, семенами. Также разрешено ведение банковской и страховой деятельности, медицинской практики, ветеринарной практики, деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий, объектов почтовой связи (действуют в Чопе, Перемышлянском и Пустомытовском районах Львовской области; городе Бережаны и в Залищицком, Збаражском, Тернопольском районах Тернопольской области; в городе Славута и Волочиском районе Хмельницкой области; Каневе Черкасской области, Герцаивском и Кельменецком районах Черновицкой области; в Нежине и Носовском районе Черниговской области);
  • посещение учреждений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме тех, которые предоставляют экстренные социальные услуги, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи (действуют в Чопе, Перемышлянском и Пустомытовском районах Львовской области; городе Бережаны и в Залищицком, Збаражском, Тернопольском районах Тернопольской области; в городе Славута и Волочиском районе Хмельницкой области; Каневе Черкасской области, Герцаивском и Кельменецком районах Черновицкой области; в Нежине и Носовском районе Черниговской области).

Ограничения начнут действовать 22 сентября.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

26 августа в Украине продлили адаптивный карантин до 1 ноября.

16 сентября Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление о правилах зонирования регионов по эпидемической ситуации, смягчив требования для отнесения региона к "красной" зоне.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила распределение карантинных зон 18 сентября.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию 21 сентября в мире зафиксировано 30,93 млн случаев заражения коронавирусом, умерло почти 960 тыс. человек, выздоровело 21,1 млн. В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 2675 новых случаев COVID-19, 26 человек умерли. Всего с начала эпидемии коронавирус был подтвержден у 178 353 человек, 3583 умерли, 78 184 выздоровели. Минздрав 21 сентября сообщал, что к ослаблению карантина готовы только Херсонская и Кировоградская области.

Теги: карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, красная зона
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