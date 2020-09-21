К ослаблению карантина готовы только две области Украины – Минздрав

Готовы к смягчению карантинных ограничений только Кировоградская и Херсонская области, сообщили в Минздраве Украины.

К ослаблению карантина не готовы большинство регионов Украины. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные 21 сентября.

Готовы к смягчению ограничений только Кировоградская и Херсонская области. Во всех остальных регионах превышен показатель 40 заболевших на 100 тыс. населения.

Кроме этого, в Донецкой, Киевской, Луганской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях за последние пять дней фиксировалось превышение показателя 50% загруженности койко-мест в больницах для пациентов с COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию 21 сентября в мире зафиксировано 30,93 млн случаев заражения коронавирусом, умерло почти 960 тыс. человек, выздоровело 21,1 млн.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 2675 новых случаев COVID-19, 26 человек умерли. Всего с начала эпидемии коронавирус был подтвержден у 178 353 человек, 3583 умерли, 78 184 выздоровели.