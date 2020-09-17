На протяжении холодного сезона сентябрьские средние 40 летальных исходов в сутки от COVID-19 трансформируются в 50–100

30 млн инфицированных в мире. Это много или мало?

Конечно, мало, это около 0,4% населения земного шара. Если бы эта цифра была правдивой, то это бы означало, что мир еще не вступил в пандемию. Только прикоснулся к первой волне. Кончиком пальца попробовал, не холодная ли вода. По официальной статистике, больше всего инфицированных в Катаре – 4% населения, из больших стран – 2% населения в США и Бразилии. Украина на 83-м месте – 0,37%.

Но эти цифры лишь приблизительно отражают количество положительных ПЦР-проб. Инфицированных гораздо больше. Сколько? Думаю, в пять, возможно, в 10 раз больше, скажем, 300 млн, 4% населения Земли. В странах, прошедших первую волну, антитела обнаруживаются у 10–20%, в некоторых локациях – и выше.

Какой критерий наиболее объективен? Количество летальных исходов. Хотя нахождение коронавируса не всегда означает, что причиной смерти стал COVID-19, лучшего инструмента для статистической обработки пока не вижу. В мире погибло на сегодня 945 тыс. человек, в течение последних месяцев количество летальных исходов в сутки достоверно отображается линейной зависимостью – y = 5500x + 500 000 (суммарное количество смертей на 28 июня). С началом холодного сезона в Северном полушарии возможен отрыв от этой прямой, но на мой взгляд, в пределах 10 тыс. смертей в сутки. То есть по итогам 2020 года мир получит 1,5–2 млн смертей, связанных с коронавирусом. Это 3% мировой летальности (58–59 млн). А это много или мало? Сопоставимо со смертностью от туберкулеза и СПИДа. И не стоит забывать о том, что избыточная летальность, вызванная пандемией, будет постепенно компенсироваться, так как в течение ближайших нескольких лет уменьшится количество смертей от разных причин. Упрощенно: меньше умрет от инфарктов и инсультов, так как их убил (убьет) коронавирус.

В Украине все менее радостно, так как только сейчас благодаря шестимесячному жесткому карантину начинает разворачиваться первая волна. Никакой линейной зависимости нет, идет эскпоненциальный рост, характерный для начала волны. Сентябрьские средние 40 летальных исходов в сутки, к сожалению, очень скоро трансформируются в 50–100, возможно, 200 ежедневных смертей на протяжении холодного сезона. Это выведет нас на 10–15 тыс. смертей на 1 января 2021 года и 20–40 тыс. летальных исходов по итогам холодного сезона.

Первостепенная задача для Украины – минимизировать возможные потери! Практически это означает: защитить от заболевания и смерти группы риска, в которых летальность доходит до 10%!

Нужно прекратить играть в "Зарницу" – делить страну на "красных", "помаранчевых", "желтых" и "зеленых". Минздрав, неоднократно меняя критерии, полностью обесценил свою систему адаптивного карантина. Нужно прекратить блокировать транспорт и работу предприятий. Нужно прекратить нагнетать панику и социальную сегрегацию. Думаю, искусственно созданный страх умереть у миллионов людей – не лучший способ преодоления пандемии.

Как защищать группы риска? Именно в этом должна состоять суть адаптивного карантина. Нужны отдельные гайды (руководства) для гипертоников, диабетиков, астматиков, пожилых, беременных и тому подобное. Все это давным-давно размещено на сайтах министерств здравоохранения успешных в борьбе с пандемией стран (Сингапур, Кувейт). Просто скопируйте. Нужно активно задействовать пока еще мощные вторичные и третичные этапы медицинской помощи, всю эту армию кардиологов, пульмонологов, эндокринологов и прочих для активного наблюдения людей с хронической патологией.

Возродить профосмотры. Дать деньги на лечение групп риска. Выделить переболевших (только по официальным данным, 12 тыс. медработников уже переболело), их нужно направлять на оказание помощи группам риска. Не просто тестировать на наличие антител, а активно использовать иммунных. Эти люди уже не заболеют, никаких достоверных подтверждений повторного инфицирования мир пока не получил, единичные случаи не должны мешать адаптировать систему преодоления пандемии.

Источник: Андрій Волянський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора