За сутки в Украине COVID-19 подтвержден у более 7,5 тыс. человек, это новый рекорд

В Украине за сутки 22 октября коронавирус подтвержден у 7517 человек. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 23 октября.
Это рекордный показатель, предыдущий рекорд был зафиксирован 21 октября – за сутки тогда заболело 7053 человека.
Умер от коронавируса за сутки 121 человек, 2680 выздоровело.
Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине подтвердили у 330 996 человек, 6164 пациента умерло, 137 578 выздоровело.
Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.