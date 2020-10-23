За сутки в Украине COVID-19 подтвержден у более 7,5 тыс. человек, это новый рекорд

За сутки от коронавируса в Украине умер 121 человек.

2680 пациентов с COVID-19 выздоровело за сутки в Украине Фото: EPA

В Украине за сутки 22 октября коронавирус подтвержден у 7517 человек. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 23 октября.

Это рекордный показатель, предыдущий рекорд был зафиксирован 21 октября – за сутки тогда заболело 7053 человека.

Умер от коронавируса за сутки 121 человек, 2680 выздоровело.

Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине подтвердили у 330 996 человек, 6164 пациента умерло, 137 578 выздоровело.

Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так:

Винницкая область – 8923;

Волынская область – 11 792;

Днепропетровская область – 12 380;

Донецкая область – 8160;

Житомирская область – 11 264;

Закарпатская область – 12 541;

Запорожская область – 7495;

Ивано-Франковская область – 17 705;

Киев – 33 135;

Киевская область – 13 958;

Кировоградская область – 1858;

Луганская область – 2985;

Львовская область – 26 399;

Николаевская область – 6602;

Одесская область – 21 128;

Полтавская область – 7532;

Ровенская область – 16 985;

Сумская область – 9888;

Тернопольская область – 18 613;

Харьковская область – 31 592;

Херсонская область – 2951;

Хмельницкая область – 12 413;

Черкасская область – 7704;

Черновицкая область – 18 811

Черниговская область – 7582.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.