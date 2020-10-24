ВОЗ сообщила о суточном рекорде по новым случаям COVID-19 в мире

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 21 октября. Об этом сообщила ВОЗ 22 октября.
За сутки коронавирусом, по данным организации, заразилось 423 819 человек. Предыдущий рекордный показатель был зафиксирован 17 октября – 412 889 случаев.
Умерло за сутки, по данным ВОЗ, 6424 человека, общее количество смертей, по данным организации, превысило 1 млн 128 тыс.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.