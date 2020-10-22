Минздрав Украины разрешил допустить зрителей на матч "Шахтер" – "Интер"

На матч Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и миланским "Интером" Минздрав Украины разрешил реализовать 15% билетов от общего числа мест на НСК "Олимпийский".

В стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде обыграл мадридский "Реал" со счетом 2:3 Фото: ЕРА

Минздрав Украины разрешил допустить зрителей на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и миланским "Интером". Об этом сообщает сайт донецкого клуба.

"Шахтер" получил официальное письмо от Министерства здравоохранения Украины относительно проведения матча со зрителями. В нем сообщается, что по результатам проведенного анализа эпидемической ситуации, противоэпидемических мер, которые проводятся в регионах Украины в соответствии с установленным уровнем эпидемической опасности, опыта европейских стран, начавших допуск зрителей на футбольные поединки, Минздрав Украины считает возможным привлечение зрителей на матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Интер", – говорится в сообщении.

При этом Минздрав разрешил реализовать только 15% билетов от общего числа мест на НСК "Олимпийский", где пройдет игра.

Принимающую сторону также обязали придерживаться всех установленных противоэпидемических мер.

Матч между "Шахтером" и "Интером" пройдет в Киеве 27 октября.

Накануне "Шахтер" в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов на выезде обыграл мадридский "Реал" со счетом 2:3.