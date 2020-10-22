"Шахтер" на выезде обыграл "Реал". Видео

Донецкий "Шахтер" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов на выезде обыграл мадридский "Реал" со счетом 2:3. После первого тайма украинский клуб выигрывал 3:0, но во втором тайме испанцы смогли отыграть два мяча. Голы в составе чемпиона Украины забивали Тете (29-я минута) и Соломон (42-я минута). А на 33-й минуте Рафаэль Варан срезал мяч в свои ворота. За "Реал" забивали Лука Модрич на 54-й минуте и Винисиус на 59-й. Видеообзор поединка опубликован на сайте каналов "Футбол 1, 2, 3".
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