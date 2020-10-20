Перед матчем с "Реалом" в Лиге чемпионов "Шахтер" потерял девять футболистов основного состава

21 октября в Мадриде в рамках Лиги чемпионов УЕФА "Реал" примет донецкий "Шахтер". У украинской команды травмированными значатся три защитника, пять полузащитников и один нападающий, под вопросом вратарь.

"Шахтер" уже в Испании Фото: FC SHAKHTAR / Facebook

Перед матчем первого тура Лиги чемпионов УЕФА, который состоится 21 октября в Мадриде против местного "Реала", донецкий "Шахтер" потерял девять игроков основного состава, еще один под вопросом. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Обозначение "травмирован" касается защитников "Шахтера" Сергея Кривцова, Николая Матвиенко и Исмаили, полузащитников Тараса Степаненко, Тайсона, Виктора Коваленко, Алана Патрика и Евгения Коноплянки, а также нападающего Жуниора Мораеса.

Неизвестно пока, сыграет ли против "Реала" основной вратарь горняков Андрей Пятов.

"Террикон" пишет, что в Испанию вместе с командой вылетел из вышеперечисленных футболистов только Пятов.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру заявил в Испании, что, несмотря на сложности с кадрами, против Мадрида его команда собирается "выложиться по максимуму", пишет Ei Pais.

4 октября коронавирусную инфекцию подтвердили у Пятова и Степаненко.

Спустя четыре дня стало известно о заражении еще девяти игроков и девяти сотрудников клуба. Все инфицированные ушли на 10-дневную самоизоляцию. В пресс-службе говорили, что у большинства инфицированных болезнь протекала бессимптомно, у некоторых – в легкой форме.

18 октября в "Шахтере" уведомили об отрицательных тестах на COVID-19 у всех футболистов и персонала клуба.