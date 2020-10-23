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За сутки в мире от коронавируса умерло почти 5,2 тыс. человек

Всего коронавирус в мире с начала пандемии, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтвержден у почти 41,7 млн человек, 1 млн 137 тыс. из них умерли, 28,3 млн выздоровели.

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ВОЗ объявил пандемию коронавируса в марте
Фото: EPA

За сутки 22 октября в мире от коронавируса умерло 5195 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.

Всего коронавирус в мире подтвержден у почти 41,7 млн человек, 1 млн 137 тыс. умерло, 28,3 млн выздоровело.

Странами с наибольшим распространением вируса являются:

  • США (8,4 млн заболевших, 223 тыс. умерших, 3 млн 353 тыс. выздоровевших);
  • Индия (7 млн 661 тыс. заболевших, 117,3 тыс. умерших, 6,9 млн выздоровевших);
  • Бразилия (5,3 млн заболевших, 155,9 тыс. умерших, 4,5 млн выздоровевших);
  • Россия (1 млн 454 тыс. заболевших, 25 тыс. умерших, 1,1 млн выздоровевших);
  • Аргентина (1 млн 54 тыс. заболевших, почти 28 тыс. умерших, 851,9 тыс. выздоровевших);
  • Франция (1 млн 42 тыс. заболевших,34,2 тыс. умерших, 112,7 тыс. выздоровевших);
  • Испания (1 млн 26 тыс. заболевших, 34,5 тыс. умерших, 150,4 тыс. выздоровевших).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

Теги: Россия, США, Индия, Франция, Испания, Бразилия, Аргентина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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