За сутки в мире от коронавируса умерло почти 5,2 тыс. человек

За сутки 22 октября в мире от коронавируса умерло 5195 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.
Всего коронавирус в мире подтвержден у почти 41,7 млн человек, 1 млн 137 тыс. умерло, 28,3 млн выздоровело.
Странами с наибольшим распространением вируса являются:
- США (8,4 млн заболевших, 223 тыс. умерших, 3 млн 353 тыс. выздоровевших);
- Индия (7 млн 661 тыс. заболевших, 117,3 тыс. умерших, 6,9 млн выздоровевших);
- Бразилия (5,3 млн заболевших, 155,9 тыс. умерших, 4,5 млн выздоровевших);
- Россия (1 млн 454 тыс. заболевших, 25 тыс. умерших, 1,1 млн выздоровевших);
- Аргентина (1 млн 54 тыс. заболевших, почти 28 тыс. умерших, 851,9 тыс. выздоровевших);
- Франция (1 млн 42 тыс. заболевших,34,2 тыс. умерших, 112,7 тыс. выздоровевших);
- Испания (1 млн 26 тыс. заболевших, 34,5 тыс. умерших, 150,4 тыс. выздоровевших).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией