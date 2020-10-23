Потураев: В случае проигрыша на местных выборах "Слуга народа" отнесется к этому спокойно

По словам нардепа от "Слуги народа" Никиты Потураева, было понятно, что, начав подготовку к местным выборам летом 2020 года, партия не сможет "переиграть" действующих мэров украинских городов.

Потураев: Наши кандидаты в мэры конкурируют с конкретными результатами даже не действующих глав городов или общин, а с результатами успешной реформы Фото: Слуга народу / Facebook

Если представители партии "Слуга народа" проиграют местные выборы, политсила отнесется к этому спокойно. Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев в интервью LB.ua, которое вышло 22 октября.

"Ничего не будем [делать], спокойно к этому отнесемся. Я к этому отношусь спокойно. Изначально было совершенно понятно, что, начав подготовку к выборам летом 2020 года, мы не переиграем действующих мэров. Тем более, что они за последние годы получили потрясающие возможности в условиях децентрализации. Поэтому независимые кандидаты не имеют никаких шансов, как и кандидаты от других партий тоже. Потому что наши кандидаты в мэры конкурируют с конкретными результатами даже не действующих глав городов или общин – они конкурируют с результатами успешной реформы. В этом смысле политической конкуренции здесь нет. А такая конкуренция на местном уровне появится, я думаю, уже в следующем политическом цикле",– сказал он.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", проведенному 16–19 октября, среди тех, кто определился и однозначно готов прийти на выборы, 16,7% поддерживают партию "Слуга народа", 13,5% – ОПЗЖ, 13,2% – "Европейскую солидарность", 8,6% планируют проголосовать за "Батьківщину". Замыкает пятерку лидеров партия "За майбутнє", которую поддерживают 7,4% респондентов.