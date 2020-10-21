"Инициатива отдельного депутата". В "Слуге народа" прокомментировали предложение перенести второй тур местных выборов

Инициатива нардепа от "Слуги народа" Татьяны Грищенко о переносе второго тура местных выборов в Украине не совпадает с позицией партии, заявили в политсиле.

Парламентская фракция "Слуга народа" не будет инициировать перенос второго тура местных выборов в Украине. Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном на странице в Facebook 21 октября.

"Упомянутая инициатива является личным мнением отдельного депутата и не совпадает с позицией партии "Слуга народа". К тому же, избирательный процесс находится на финишной прямой, поэтому подобные изменения в нем невозможны", – заявили в партии.

Политсила призвала создать все условия для соблюдения противоэпидемических мер во время голосования.

Нардеп от "Слуги народа" Татьяна Грищенко сообщила 21 октября, что зарегистрировала проект постановления Верховной Рады Украины, которым предлагает отменить повторное голосование на местных выборах в Украине и провести их после отмены карантина, введенного из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно тексту проекта №4234, нардеп предлагает дополнить постановление Верховной Рады от 15 июля 2020 года №795-IX "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" пунктом 5¹: "Повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей до 10 тыс.), сельского, поселкового, городского головы не назначается и не проводится в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2". Согласно пояснительной записке, главной целью проекта автор видит "недопущение чрезмерной нагрузки на медицинскую систему Украины".

В Комитете избирателей Украины заявили, что в случае отмены второго тура выборов ряд населенных пунктов останутся без легитимной власти.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября. Повторное голосование, по действующему законодательству, проводят, если наибольшее и одновременно одинаковое количество голосов набрали два или более кандидатов в депутаты местных советов, а также в городах с количеством избирателей 75 тыс. и более, где ни один из кандидатов не получил более половины голосов принявших участие в голосовании.