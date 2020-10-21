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"Инициатива отдельного депутата". В "Слуге народа" прокомментировали предложение перенести второй тур местных выборов

Инициатива нардепа от "Слуги народа" Татьяны Грищенко о переносе второго тура местных выборов в Украине не совпадает с позицией партии, заявили в политсиле.

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Грищенко зарегистрировала постановление 20 октября
Грищенко зарегистрировала постановление 20 октября
Фото: Грищенко Тетяна / Facebook

Парламентская фракция "Слуга народа" не будет инициировать перенос второго тура местных выборов в Украине. Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном на странице в Facebook 21 октября.

"Упомянутая инициатива является личным мнением отдельного депутата и не совпадает с позицией партии "Слуга народа". К тому же, избирательный процесс находится на финишной прямой, поэтому подобные изменения в нем невозможны", – заявили в партии.

Политсила призвала создать все условия для соблюдения противоэпидемических мер во время голосования.

https://www.facebook.com/sluganarodu.official/posts/978531639319502

Нардеп от "Слуги народа" Татьяна Грищенко сообщила 21 октября, что зарегистрировала проект постановления Верховной Рады Украины, которым предлагает отменить повторное голосование на местных выборах в Украине и провести их после отмены карантина, введенного из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно тексту проекта №4234, нардеп предлагает дополнить постановление Верховной Рады от 15 июля 2020 года №795-IX "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" пунктом 5¹: "Повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей до 10 тыс.), сельского, поселкового, городского головы не назначается и не проводится в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2". Согласно пояснительной записке, главной целью проекта автор видит "недопущение чрезмерной нагрузки на медицинскую систему Украины".

В Комитете избирателей Украины заявили, что в случае отмены второго тура выборов ряд населенных пунктов останутся без легитимной власти.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября. Повторное голосование, по действующему законодательству, проводят, если наибольшее и одновременно одинаковое количество голосов набрали два или более кандидатов в депутаты местных советов, а также в городах с количеством избирателей 75 тыс. и более, где ни один из кандидатов не получил более половины голосов принявших участие в голосовании.

Теги: местные выборы, Слуга народа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Татьяна Грищенко
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