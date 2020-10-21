В Киеве и других крупных городах хотят отменить второй тур выборов. Автор инициативы объяснила свою позицию

Нардеп от "Слуги народа" Татьяна Грищенко считает, что повторное голосование в тех населенных пунктах, где это будет необходимо, можно провести и после карантина.

В Украине растет количество заболевших COVID-19, возрастает нагрузка на больницы и врачей, поэтому Верховная Рада и правительство должны принять ответственность за сохранение жизни украинцев и отменить второй тур на местных выборах, которые запланированы на это воскресенье, 25 октября. Об этом в своем Facebook заявила нардеп от "Слуги народа" Татьяна Грищенко.

"Поэтому 20 октября мною был зарегистрирован проект постановления Верховной Рады Украины №4234. Предлагается отменить повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей до 10 тысяч) и сельского, поселкового, городского головы, – отметила она. – Нынешняя ситуация требует кардинальных шагов. Вторые туры выборов никуда не денутся. Проведем после карантина. Убеждена: здоровье и жизни наших граждан важнее любой политики!"

Текст проекта постановления на сайте парламента пока не опубликован, но агентство "Українські новини" пишет, что автор предлагает дополнить постановление Верховной Рады от 15 июля 2020 года №795-IX "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" пунктом 51: "Повторное голосование по выборам депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей до 10 тысяч), сельского, поселкового, городского головы не назначается и не проводится в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", – сказано в проекте, фото которого опубликовало сегодня агентство.

Журналисты делают вывод, что таким образом фракция "Слуга народа" хочет отменить второй тур выборов мэра Киева.

Автор постановления отмечает: основной его целью является "недопущение чрезмерной нагрузки медицинской системы Украины и обеспечение противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, эпидемии гриппа и острых респираторных инфекций в Украине и принятие дополнительных мер, направленных на снижение уровня угрозы жизни и здоровью населения". Об этом говорится в пояснительной записке к проекту.

Повторное голосование, по действующему законодательству, проводят, если наибольшее и одновременно одинаковое количество голосов набрали два или более кандидатов в депутаты местных советов, а также в городах с количеством избирателей 75 тысяч и более, где ни один из кандидатов не получил более половины голосов принявших участие в голосовании.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.