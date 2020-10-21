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ПОЛИТИКА

В Киеве и других крупных городах хотят отменить второй тур выборов. Автор инициативы объяснила свою позицию

Нардеп от "Слуги народа" Татьяна Грищенко считает, что повторное голосование в тех населенных пунктах, где это будет необходимо, можно провести и после карантина.

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Татьяна Грищенко: Нынешняя ситуация требует кардинальных шагов. Вторые туры выборов никуда не денутся
Татьяна Грищенко: Нынешняя ситуация требует кардинальных шагов. Вторые туры выборов никуда не денутся
Фото: Грищенко Тетяна / Facebook

В Украине растет количество заболевших COVID-19, возрастает нагрузка на больницы и врачей, поэтому Верховная Рада и правительство должны принять ответственность за сохранение жизни украинцев и отменить второй тур на местных выборах, которые запланированы на это воскресенье, 25 октября. Об этом в своем Facebook заявила нардеп от "Слуги народа" Татьяна Грищенко.

"Поэтому 20 октября мною был зарегистрирован проект постановления Верховной Рады Украины №4234. Предлагается отменить повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей до 10 тысяч) и сельского, поселкового, городского головы, – отметила она. – Нынешняя ситуация требует кардинальных шагов. Вторые туры выборов никуда не денутся. Проведем после карантина. Убеждена: здоровье и жизни наших граждан важнее любой политики!"

https://www.facebook.com/sluganarodu.hryshchenko.66/posts/1518521848346175

Текст проекта постановления на сайте парламента пока не опубликован, но агентство "Українські новини" пишет, что автор предлагает дополнить постановление Верховной Рады от 15 июля 2020 года №795-IX "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" пунктом 51: "Повторное голосование по выборам депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей до 10 тысяч), сельского, поселкового, городского головы не назначается и не проводится в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", – сказано в проекте, фото которого опубликовало сегодня агентство.

Журналисты делают вывод, что таким образом фракция "Слуга народа" хочет отменить второй тур выборов мэра Киева.

Автор постановления отмечает: основной его целью является "недопущение чрезмерной нагрузки медицинской системы Украины и обеспечение противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, эпидемии гриппа и острых респираторных инфекций в Украине и принятие дополнительных мер, направленных на снижение уровня угрозы жизни и здоровью населения". Об этом говорится в пояснительной записке к проекту.

Повторное голосование, по действующему законодательству, проводят, если наибольшее и одновременно одинаковое количество голосов набрали два или более кандидатов в депутаты местных советов, а также в городах с количеством избирателей 75 тысяч и более, где ни один из кандидатов не получил более половины голосов принявших участие в голосовании.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: карантин, местные выборы, Слуга народа, коронавирус, Татьяна Грищенко
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