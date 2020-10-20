МИД Украины обратился в полицию из-за политагитации венгерских госслужащих в Закарпатье

В украинском Министерстве иностранных дел назвали неприемлемой агитацию венгерских политиков в Закарпатской области.

Министерство иностранных дел Украины неоднократно фиксировало признаки политической агитации государственными служащими Венгрии, посещающими Закарпатскую область. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Пренебрежение официальными призывами МИД Украины лишь доказывает наличие скрытой цели у венгерской стороны, которая неприемлема в межгосударственных отношениях", – говорится в сообщении.

В связи с этим украинский МИД обратился к соответствующим правоохранительным структурам с просьбой дать оценку действиям венгерских чиновников.

"Надеемся, что официальные лица Венгрии как страны ЕС понимают важность верховенства права и больше не позволят себе действовать вопреки законам Украины или любого другого суверенного государства", – добавили в министерстве.

19 октября гражданская сеть "Опора" заявила, что государственный секретарь Венгрии по вопросам национальной политики Янош Арпад Потап во время визита в Закарпатье проводил агитацию в пользу политической силы "КМКС "Партия венгров Украины". Информация о визите венгерского политика в венгроязычные школы Ужгорода находилась на сайте этой политсилы. В этом материале Потап заявлял о важности того, чтобы венгры в Закарпатье поддержали венгерских кандидатов на местных выборах в Украине 25 октября, потому что так "венгры Закарпатья могут сохранить и укрепить позиции, которые они получили на сегодня". В связи с этим "Опора" обратилась в украинский МИД.