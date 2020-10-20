НСЖУ напомнил об уголовной ответственности за выдачу журналистских удостоверений посторонним лицам

В Национальном союзе журналистов Украины заявили, что штабы политических партий не должны использовать журналисткие удостоверения для своих помощников, наблюдателей или охранников. Такие попытки фиксируются в день голосования во время каждой избирательной кампании.

В НСЖУ заявили, что от использования журналистских удостоверени посторонними лицами страдают реальные журналисты – им ограничивают доступ к информации Фото: Depositphotos.com

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) призвал руководителей СМИ быть ответственными и не выдавать редакционные удостоверения посторонним лицам. Об этом 20 октября сообщил сайт НСЖУ.

В НСЖУ отметили, что политические штабы не должны использовать журналистские удостоверения для своих помощников, наблюдателей или охранников. Попытки использования посторонними лицами удостоверений фиксируются в день голосования во время каждой избирательной кампании в Украине.

"Злоупотребление правами работников СМИ на доступ к избирательным участкам дискредитирует работу реальных журналистов и может расцениваться как преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность", – подчеркнули в НСЖУ.

По словам председателя НСЖУ Сергея Томиленко, у политических штабов достаточно возможностей для наблюдения за ходом голосования, а у журналистов такая возможность только одна – своя репутация.

"Если посторонняя публика будет использовать журналистское удостоверение, то страдать от ограничений в доступе к информации прежде всего будут реальные журналисты и их аудитория", – отмтеил Томиленко.

Юристы подготовили заключение по просьбе НСЖУ о незаконном использовании удостоверения журналиста.

"В случае совершения уголовного преступления, если будет доказан факт, что именно с помощью журналистского удостоверения появилась возможность его совершения, то лицо, выдавшее такое удостоверение, может быть признано соучастником преступления по ч. 5 ст. 27 Уголовного кодекса Украины (соучастие в преступлении). Считается, что редактор облегчил достижения преступного результата, потому что намеренно выдал журналистское удостоверение постороннему лицу, чем обеспечил возможность доступа на место совершения преступления", – сказано в заключении.

Наказание за такое правонарушение предусматривает от трех до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на время.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Они состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.