Почти сотня депутатов от "Слуги народа" поехала на два дня на Донбасс

Около сотни народных депутатов из фракции "Слуга народа" утром 21 октября выехали на Донбасс с рабочей поездкой, которая продлится два дня. Об этом в комментарии "Укринформу" сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.
"Мы не будем делать там заседание – это рабочая поездка депутатов. Участие в ней принимают около ста членов фракции. Когда приедем на место, разделимся на меньшие группы по 10–12 человек и этими группами поедем с конкретными бригадами на места их дислокации, где и будем ночевать. Группы с депутатами будут растянуты фактически по линии фронта. Думаю, что охватим и Донецкую, и Луганскую области. Находиться на Донбассе будем два дня", – отметила Кравчук.
По ее словам, во время этой поездки парламентарии планируют пообщаться как с военнослужащими, так и гражданскими в тех населенных пунктах, возле которых дислоцируются бригады.
В то же время Кравчук объяснила, почему к этой поездке на Донбасс фракция присоединилась неполным составом.
"Это добровольная поездка. Часть депутатов не поехала по состоянию здоровья – болеют, или недавно переболели, или заняты на выборах, поскольку являются руководителями организаций, кураторами выборов", – уточнила политик.
14 октября на Донбасс с рабочей поездкой поехал президент Украины Владимир Зеленский, чтобы вручить награды украинским защитникам.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.