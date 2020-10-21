Почти сотня депутатов от "Слуги народа" поехала на два дня на Донбасс

Нардепы от "Слуги народа" планируют на Донбассе пообщаться как с военнослужащими, так и с гражданскими в тех населенных пунктах, возле которых дислоцируются украинские бригады.

Депутаты планируют побывать и в Луганской, и в Донецкой областях Фото: Слуга Народу / Facebook

Около сотни народных депутатов из фракции "Слуга народа" утром 21 октября выехали на Донбасс с рабочей поездкой, которая продлится два дня. Об этом в комментарии "Укринформу" сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

"Мы не будем делать там заседание – это рабочая поездка депутатов. Участие в ней принимают около ста членов фракции. Когда приедем на место, разделимся на меньшие группы по 10–12 человек и этими группами поедем с конкретными бригадами на места их дислокации, где и будем ночевать. Группы с депутатами будут растянуты фактически по линии фронта. Думаю, что охватим и Донецкую, и Луганскую области. Находиться на Донбассе будем два дня", – отметила Кравчук.

По ее словам, во время этой поездки парламентарии планируют пообщаться как с военнослужащими, так и гражданскими в тех населенных пунктах, возле которых дислоцируются бригады.

В то же время Кравчук объяснила, почему к этой поездке на Донбасс фракция присоединилась неполным составом.

"Это добровольная поездка. Часть депутатов не поехала по состоянию здоровья – болеют, или недавно переболели, или заняты на выборах, поскольку являются руководителями организаций, кураторами выборов", – уточнила политик.

14 октября на Донбасс с рабочей поездкой поехал президент Украины Владимир Зеленский, чтобы вручить награды украинским защитникам.